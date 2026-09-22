Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά από ένα teaser για το Super Bowl, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στον βραβευμένο με Όσκαρ ρόλο του Κλιφ Μπουθ, του κασκαντέρ που γνωρίσαμε στο «Once Upon a Time… in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο. Τη νέα ταινία σκηνοθετεί ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ταραντίνο.

Advertisement

Advertisement

Η ιστορία εκτυλίσσεται το 1977, οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, σε ένα Χόλιγουντ πολύ διαφορετικό από εκείνο που άφησε πίσω του ο Κλιφ Μπουθ. Ο πρώην κασκαντέρ έχει πλέον εγκαταλείψει τα κινηματογραφικά πλατό και εργάζεται ως «fixer» για ένα στούντιο, αναλαμβάνοντας να διευθετεί προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις για λογαριασμό της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν επιστρέφει στον ρόλο του Ρικ Ντάλτον, ενώ ο Τίμοθι Όλιφαντ είναι και πάλι ο Τζέιμς Στέισι. Στο νέο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σκοτ Κάαν, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γιάχια Αμπντούλ-Ματίν II, Κάρλα Γκουτζίνο και Χολτ ΜακΚάλανι.

Σε μια χαρακτηριστική σκηνή, η Ντεμπίκι που υποδύεται μια ατζέντισσα, ρωτά τον Μπουθ γιατί τελείωσε η συνεργασία του με τον Ρικ Ντάλτον. «Ο Ρικ πάχυνε τόσο, που δεν μπορούσα πια να τον ντουμπλάρω», απαντά εκείνος.

Ο Ταραντίνο συμμετέχει στην παραγωγή μαζί με τον Μπραντ Πιτ, τον Ντέιβιντ Χέιμαν, τη Σιάν Τσάφιν και τη Στέισι Σερ. Τα γυρίσματα έγιναν σε πραγματικές τοποθεσίες του Λος Άντζελες.

Η ταινία -πρώτη του Netflix που θα κυκλοφορήσει σε αίθουσες IMAX- θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 23 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety, The Wrap