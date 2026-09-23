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Αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος προχώρησαν στη σύλληψη ενός αστυνομικού στον Βόλο, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όπως ανέφεραν πληροφορίες του «Ταχυδρόμου». Ο αστυνομικός, ο οποίος ελεγχόταν από τους «Αδιάφθορους» κατηγορείται για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες.

Προηγήθηκε κατάλληλη διερεύνηση καταγγελίας οδηγού, σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω αστυνομικός ζήτησε από τον ίδιο να του καταβάλει σε δύο δόσεις το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης.

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Ακολούθως ο οδηγός, έχοντας πειστεί ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, μετέβη τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου παρέδωσε στον αστυνομικό το ποσό των 350 ευρώ και παρέλαβε τις πινακίδες.

Πριν την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο οδηγός ενημέρωσε για το περιστατικό Αξιωματικό άλλης αστυνομικής Υπηρεσίας και ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συνάντηση για την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο αστυνομικός παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 350 ευρώ και συνελήφθη.

Μάλιστα, κατά τη συνάντηση, ο κατηγορούμενος τοποθέτησε τα χρήματα μέσα σε φάκελο, πάνω στον οποίο είχαν τεθεί υπογραφές του ίδιου και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Κατά την έρευνα στο γραφείο του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις όμοιοι φάκελοι, που περιείχαν συνολικά 800 ευρώ, τα οποία, όπως διακριβώθηκε, ο αστυνομικός είχε παραλάβει από άλλους τρεις οδηγούς, ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα.

Παράλληλα, κατά την προανάκριση προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026, παρέλαβε με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμα τρεις οδηγούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.