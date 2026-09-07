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Ο δράστης δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα από δόκιμο αστυνομικό στην προσπάθεια ακινητοποίησής του και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο άνδρας αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας, έχοντας νοσηλευτεί επανειλημμένα σε ψυχιατρικές δομές κατά το παρελθόν.

Η μητέρα του δράστη αμφισβητεί τους χειρισμούς των αστυνομικών και προτίθεται να κινηθεί νομικά για τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για το συμβάν, έχοντας ήδη λάβει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στον χώρο.

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τόσο ενός αστυνομικού όσο και του δράστη που πυροβολήθηκε στην κοιλιά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ξεσπά η μητέρα του 31χρονου

Η μητέρα του νεαρού που μπήκε στο ΑΤ μίλησε στο Live News και περιέγραψε τη δική τους εκδοχή για το συμβάν. «Μπορεί να είναι σε ένα αμόκ. Μπορεί να πει: “Θα σε σφάξω, θα σε σκοτώσω”, αλλά χέρι δεν έχει απλώσει ποτέ. Ναι, έχει απειλήσει και με μαχαίρι και με όπλο και ξανά με μαχαίρι. Δεν έχει απλώσει χέρι όμως ο (31χρονος)», λέει η μητέρα του.

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Στην προσπάθεια να τον ακινητοποιήσουν, ένας δόκιμος αστυνομικός τον πυροβόλησε στην κοιλιά. Ο 30χρονος άνδρας που έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν για ψυχιατρικά προβλήματα βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο Θρίασιο.

«Θα κινηθώ νομικά μέχρι εκεί που πρέπει. Γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και δεν είναι καλά, είσαι υποχρεωμένος να τον βοηθήσεις και όχι να τον σκοτώσεις. Ξέρανε το παιδί. Θα μπορούσαν να το είχαν αφοπλίσει», προσθέτει η μητέρα του.

Ο 31χρονος πάσχει εδώ και 15 χρόνια από διπολική διαταραχή ενώ στο παρελθόν έχει διαταχθεί άλλες 3 φορές ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική δομή.

Ο 31χρονος είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει στο παρελθόν

Στο παρελθόν είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του, είχε απειλήσει γείτονες με αεροβόλο επειδή έπαιζαν δυνατά τη μουσική αλλά το πλέον σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο όταν σύμφωνα με πληροφορίες πήγε έξω από το σπίτι της πρώην συντρόφου του και την απείλησε με μαχαίρι.

«Πριν αρκετό καιρό. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι. Ήταν πολύ δύσκολη εμπειρία, οπότε το άφησα στο παρελθόν», λέει η πρώην σύντροφός του.

Για το περιστατικό στο τμήμα διενεργείται προανάκριση. Καταθέσεις έχουν ληφθεί και από δύο πολίτες που είχαν πάει για να βγάλουν νέες ταυτότητες και κατέληξαν να ζουν τον απόλυτο τρόμο μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα.