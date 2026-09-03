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Οι αρχές ξεκίνησαν εκ νέου έρευνες σε δεκάδες υποθέσεις, εντοπίζοντας ήδη τέσσερις σορούς που είχαν θεωρηθεί λανθασμένα ως επιλυμένες υποθέσεις.

Ο εμπλεκόμενος αστυνομικός κατηγορείται για πλαστογράφηση δημόσιων αρχείων και παράβαση καθήκοντος, έχοντας παραδεχθεί ότι χειρίστηκε τις υποθέσεις με επιπολαιότητα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη δημόσια κατακραυγή και πολιτική αναστάτωση, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να δεσμευτεί για άμεσες μεταρρυθμίσεις στο αστυνομικό σώμα.

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Σάλο έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η υπόθεση ενός αστυνομικού που ομολόγησε ότι «έκλεινε» φακέλους αγνοουμένων για να μη δουλέψει περισσότερο.

Αστυνομικός στη Νότια Κορέα έκλεινε υποθέσεις αγνοουμένων για να μη δουλέψει

Σύμφωνα με το BBC, ο αστυνομικός, ο οποίος αναφέρεται με το επώνυμο Μπου, συνελήφθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατηγορούμενος ότι εξαπατούσε τις οικογένειες των αγνοουμένων και δεν ασχολιόταν ουσιαστικά με την επίλυση υποθέσεων εξαφανίσεων στο δημοφιλές τουριστικό νησί Τζετζού, όπου προσελκύει περισσότερους από 13 εκατ. επισκέπτες.

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Μετά τις αποκαλύψεις και την έντονη δημόσια κατακραυγή, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν εκ νέου έρευνες για αρκετές από τις υποθέσεις. Τέσσερα πτώματα βρέθηκαν τον Αύγουστο, μεταξύ των οποίων μιας γυναίκας 37 ετών, της Τζανγκ Μι-ραν, που εντοπίστηκε νεκρή τρεις μήνες αφότου ο σύντροφός της δήλωσε την εξαφάνισή της τον Μάιο.

🇰🇷 A police officer on Jeju Island in South Korea handled nearly 300 MISSING PERSON CASES… and was just caught faking the outcomes.



In one case, a 37-year-old woman disappeared in May. Her boyfriend reported her. The officer closed the file that same night, claiming he had… August 26, 2026

Το σκάνδαλο έχει πάρει πλέον και πολιτικές διαστάσεις, με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ να δεσμεύεται για μεταρρύθμιση της αστυνομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση σχεδιάζει να της παραχωρήσει ακόμη μεγαλύτερες ανακριτικές αρμοδιότητες.

Η αστυνομία της επαρχίας Τζετζού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Μπου φέρεται να έκλεισε με ψευδή στοιχεία τουλάχιστον δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για πλαστογράφηση δημόσιων ηλεκτρονικών αρχείων, παρεμπόδιση υπηρεσιακού έργου και παράβαση καθήκοντος.

Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές, ο αστυνομικός υποστήριξε ψευδώς ότι είχε επικοινωνήσει με τους αγνοούμενους και στη συνέχεια έκλεισε τις υποθέσεις χωρίς να έχει επιβεβαιώσει πού βρίσκονταν ή εάν ήταν ασφαλείς. Κατά την έρευνα, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι αντιμετώπισε τις υποθέσεις με επιπολαιότητα επειδή αφορούσαν ενήλικες.

«Σκέφτηκα επιπόλαια την υπόθεση επειδή επρόκειτο για έναν συνηθισμένο ενήλικα. Αν δεν έκλεινε η υπόθεση, θα υπήρχαν πολλά πράγματα που θα έπρεπε να διεκπεραιωθούν και, λόγω της πίεσης σχετικά με την παράδοσή της, την έκλεισα ψευδώς», φέρεται να δήλωσε στους ερευνητές.

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Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές υποθέσεις αφορά την 37χρονη Τζανγκ Μι-ραν, η οποία εξαφανίστηκε τον Μάιο και δηλώθηκε ως αγνοούμενη από τον σύντροφό της. Ο Μπου είχε ισχυριστεί τότε στον σύντροφό της ότι είχε επικοινωνήσει με την 37χρονη και ότι εκείνη δεν επιθυμούσε ούτε να συναντήσει την αστυνομία ούτε να έχει επαφή μαζί του. Οι αρχές διαπίστωσαν αργότερα ότι η συγκεκριμένη συνομιλία δεν είχε γίνει ποτέ.

Ο αστυνομικός φέρεται μάλιστα να καταχώρισε τις ψευδείς πληροφορίες στο επίσημο σύστημα και να πρόσθεσε ότι η γυναίκα είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα, προτού κλείσει τον φάκελο της εξαφάνισής της. Η σορός της Τζανγκ εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα κοντά σε φυτεία με φοίνικες στο νησί Τζετζού.

Σε ακόμη μία υπόθεση, ένας άνδρας περίπου 60 ετών δηλώθηκε αγνοούμενος τον Ιούλιο. Και σε αυτή την περίπτωση ο Μπου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε μιλήσει μαζί του και ότι ο άνδρας δεν επιθυμούσε να επικοινωνήσει με κανέναν. Ο αγνοούμενος εντοπίστηκε τελικά νεκρός νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

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Στο φως και άλλες υποθέσεις

Μετά τις αποκαλύψεις, οι νοτιοκορεατικές αρχές αποφάσισαν να επανεξετάσουν περίπου 300 υποθέσεις εξαφανίσεων που είχε αναλάβει ο Μπου κατά τη διάρκεια των 16 μηνών που υπηρετούσε στην αρμόδια αστυνομική ομάδα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε κλείσει ακόμη 25 υποθέσεις χωρίς να ερευνήσει ουσιαστικά την τύχη των αγνοουμένων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να τους είχε καταχωρίσει ως νεκρούς. Οι συγκεκριμένοι 25 άνθρωποι εντοπίστηκαν τελικά ζωντανοί και καλά στην υγεία τους.

Το σκάνδαλο έφτασε μέχρι την πολιτική ηγεσία της χώρας, με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ να ζητά διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η αστυνομία χειρίστηκε την εξαφάνιση της Τζανγκ Μι-ραν, αλλά και να θέτει ζήτημα μεταρρύθμισης της αστυνομίας.

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