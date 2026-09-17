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Διχάζει το Βέλγιο στο οποίο ένας αστυνομικός εμφανίζεται να χαστουκίζει στο πρόσωπο γυναίκα με χειροπέδες κατά τη διάρκεια της σύλληψής της.

Συγκεκριμένα, τρεις αστυνομικοιπροσπαθούν να βάλουν τη γυναίκα σε ένα βαν εκείνη όμως, αν και φορά χειροπέδες αντιστέκται και τότε ένας εκ των τριών τη χαστουκίζει στο πρόσωπο πριν τη σπρώξει με τη βία μέσα στο βαν.

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Η σύλληψη έγινε στον δήμο Νιβέλ της επαρχίας Βαλλονικού Βραβάντου και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Hoy han denunciado la brutalidad y violencia policial de este agente de la Policía en Bélgica, que abofeteó en la cara a una mujer esposada. Matones con placa. pic.twitter.com/o2lCuT6Wb6 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 15, 2026

«Η αστυνομία δεν έχει δικαίωμα να χαστουκίζει», σχολίασε ένας χρήστης στο X. Ένας άλλος έγραψε: «Αυτές ακριβώς οι συμπεριφορές είναι ο λόγος που η αστυνομία δεν χαίρει πλέον σεβασμού». «Η βελγική αστυνομία παραβιάζει τους νόμους της ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα χτυπώντας πολίτες», έγραψε ένας τρίτος, ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό».

Αλλοι χρήστες όμως έσπευσαν να υπερασπιστούν τον αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή όταν η γυναίκα αντιστάθηκε. «Δεν μπορείς να διατηρήσεις την τάξη αν οι εγκληματίες δεν φοβούνται την αστυνομία… Δεν βλέπω τίποτα λάθος εδώ», έγραψε ένας χρήστης του X. Άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Της πέρασαν χειροπέδες, οπότε γιατί να αρνηθεί να μπει στο αυτοκίνητο μετά από αυτό; Ο στόχος είναι να προκαλέσει την αστυνομία, να δημιουργήσει βία και να μετατρέψει το άδικο σε δίκαιο — δεν υπάρχει άλλος σκοπός. Η αστυνομία έκανε το σωστό». «Η περιορισμένη χρήση βίας μου φαίνεται αποδεκτή», πρόσθεσε ένας ακόμη χρήστης του X.

Ο δήμαρχος της Νιβέλ, Μπερνάρ Ντε Ρο, δήλωσε ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, προσθέτοντας ότι αυτή θα ξεκαθαρίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.