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Ο οδηγός αρνήθηκε να εξυπηρετήσει έναν πατέρα και τον γιο του, οι οποίοι αντέδρασαν βίαια προκαλώντας του κάταγμα.

Οι δύο άνδρες φέρονται να απείλησαν τον οδηγό πριν αποχωρήσουν από το σημείο του συμβάντος για να αποφύγουν τις συνέπειες.

Ο τραυματίας μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του σωματείου ιδιοκτητών ταξί για να υποβάλει μήνυση.

Επαγγελματίες οδηγοί αναμένεται να συγκεντρωθούν έξω από το αστυνομικό μέγαρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το περιστατικό της επίθεσης.

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Μεγάλη ήταν η ένταση που έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (18/9) στην πιάτσα των ταξί έξω από το Κοιμητήριο Ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν ένας οδηγός φέρεται να δέχθηκε επίθεση και να τραυματίστηκε στο χέρι.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, στο σημείο εμφανίστηκε ένας Ρομά πατέρας με τον γιο του, οι οποίοι είναι γνωστοί στους οδηγούς της περιοχής. Όταν επιχείρησαν να επιβιβαστούν στο εν λόγω ταξί, ο 52χρονος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε να τους εξυπηρετήσει.

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Αμέσως μετά ακολούθησε ένταση και σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού, ο γιος πήρε ένα σκουπόξυλο που βρισκόταν κοντά και τον χτύπησε στον καρπό, προκαλώντας του κάταγμα.

Οι δύο άνδρες αποχώρησαν από το σημείο μετά την επίθεση και όπως αναφέρει ο οδηγός, πριν φύγουν φέρεται να τον απείλησαν προκειμένου να μην προχωρήσει σε καταγγελία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ακολουθούσαν και άλλες έκνομες ενέργειες.

«Με χτύπησε στο χέρι και μου το έσπασε»

«Εγώ δεν ήθελα να τους πάρω και μας έχουν πει κι από το κέντρο μας έχουν πει να αποφεύγουμε κι αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθε πρώτα ο πατέρας του, του είπα ότι δεν τον παίρνω γιατί δεν πληρώνει και μετά από δύο λεπτά εμφανίστηκε ο γιος και με το που με βλέπει ο γιος του είπε με βρίζει», περιγράφει ο οδηγός του ταξί.

«Εγώ του είπα ότι δεν έβρισα κάνεναν κι έφυγε ο γιος έσπασε το σκουπόξυλο και με τη μύτη κινήθηκε με το μυτερό σημείο να μου το μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του και κάποια στιγμή με χτύπησε στο χέρι και μου το έσπασε. Μόλις ήρθαν συνάδελφοι γιατί ήμουν μόνος στην πιάτσα διέφυγαν», κατέληξε.

Μετά την επίθεση, ο τραυματίας κατευθύνεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου «Ο Άγιος Χριστόφορος», Ευδόκιμο Πασχαλίδη, προκειμένου να υποβάλει μήνυση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να συγκεντρωθούν ταξί έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το περιστατικό.

Πηγή: magnesianews.gr