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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην ΕΛ.ΑΣ., μετά την απόδραση 40χρονου Τυνήσιου από την Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 19:30, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια. Ο 40χρονος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

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Αμέσως μετά την απόδραση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ξεφύγει από τη μεταγωγή. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.