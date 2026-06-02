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Σε κάθε σημείο, όπου θα μπορούσε να βρει καταφύγιο, αλλά και σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος θα του προσέφερε κάλυψη, αναζητούν από το πρωί της Τρίτης οι αστυνομικοί έναν κρατούμενο, μετά την απόδραση του από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο έγκλειστος των φυλακών για υπόθεση ναρκωτικών επωφελήθηκε τη διαδικασία της τροφοδοσίας του σωφρονιστικού καταστήματος νωρίς το πρωί και κατάφερε να φύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

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Μόλις η σωφρονιστικοί υπάλληλοι αντιλήφθηκαν την απουσία του ενημέρωσαν την αστυνομία και από εκείνη την ώρα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.