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Ένα δεύτερο όχημα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησαν οι συνεργοί του δραπέτη, βρέθηκε ολοσχερώς καμένο σε χωματόδρομο στην περιοχή της Βόλβης.

Ο κρατούμενος απέδρασε όταν ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της αστυνομίας αφόπλισαν τους συνοδούς του κατά τη διάρκεια μεταγωγής του στο νοσοκομείο.

Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου κακοποιού και των συνεργών του που συμμετείχαν στην οργανωμένη επιχείρηση.

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Στον εντοπισμό οχήματος που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του Αλβανού κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερρών προχώρησαν οι Αρχές.

Το όχημα βρέθηκε κοντά στο νοσοκομείο και κατά την έρευνα στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα καλάσνικοφ και σφαίρες.

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Εντοπίστηκε καμένο και το δεύτερο όχημα

Σε χωματόδρομο στην περιοχή της Βόλβης, περίπου μία ώρα από τις Σέρρες, εντοπίστηκε ολοσχερώς καμένο το δεύτερο όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι συνεργοί του βαρυποινίτη για την κινηματογραφική απόδρασή του από το νοσοκομείο Σερρών.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, τη φωτιά αντιλήφθηκε διερχόμενος πολίτης, ο οποίος ενημέρωσε την Πυροσβεστική περίπου στις 6 το πρωί. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες, προτού αυτές επεκταθούν στη δασώδη περιοχή.

Οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο όχημα να ανήκει στους δράστες. Μάλιστα, το σημείο όπου βρέθηκε θεωρείται πως αποτελεί και το τελευταίο ίχνος της διαδρομής τους.

Το πρώτο όχημα, είχε εντοπιστεί σε χωματόδρομο κοντά στο νοσοκομείο. Στο εσωτερικό του οι Αρχές βρήκαν ένα καλάσνικοφ, ένα μπιτόνι με βενζίνη και τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η ευφάνταστη απόδραση του σκληρού 40χρονου Αλβανού κακοποιού σημειώθηκε από το Νοσοκομείο Σερρών, όταν συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εισέβαλαν στον χώρο, αφόπλισαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν.

Συγκεκριμένα, χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος στις φυλακές Νιγρίτας δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό στον δρόμο έξω από την Ψυχιατρική κλινική, εμφανίστηκαν τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά των ΟΠΚΕ.

Αμέσως με την απειλή πολυβόλων αφόπλισαν τους πραγματικούς αστυνομικούς που βρίσκονταν μαζί με τον κρατούμενο, παίρνοντάς τους μάλιστα και τα όπλα.

Στη συνέχεια πήραν τον κρατούμενο μπήκαν σε δύο αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν προς.

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Από τη στιγμή της απόδρασης βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό τόσο του κρατούμενου όσο και των συνεργών του.

Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πυροβολήσει στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι. Συγκεκριμένα κατηγορείται για ανθρωποκτονία και υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του ίδιου και των υπόλοιπων δραστών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν ο κρατούμενος και οι συνεργοί του.