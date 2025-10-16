Την περασμένη εβδομάδα, στα στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη, εκεί όπου γυρίστηκε και η πρώτη ταινία του Μελ Γκίμπσον «Τα Πάθη του Χριστού», άρχισαν τα γυρίσματα του σίκουελ «The Resurrection of the Christ». Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις του Γκίμπσον και τα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών, ο Τζιμ Καβίζελ δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού που τον έκανε διάσημο.

Τον Ιησού θα ενσαρκώσει ο Φινλανδός ηθοποιός Γιάκο Όχτονεν, γνωστός από τη σειρά «The Last Kingdom», ενώ την Μαρία Μαγδαληνή -στη θέση της Μόνικα Μπελούτσι– η Κουβανή ηθοποιός Μαριέλα Γκαρίγκα, η οποία εμφανίστηκε στις ταινίες του Τομ Κρουζ «Mission Impossible: Dead Reckoning».

Η πολωνικής καταγωγής ηθοποιός Κάσια Σμούτνιακ αναλαμβάνει τον ρόλο της Παναγίας στη θέση της Μάγια Μόγκεστερν. Τον Πέτρο υποδύεται ο Ιταλός Πιερ Λουίτζι Παζίνο, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ιταλική σειρά του Netflix «The Law According to Lidia Poët», τον Πόντιο Πιλάτο θα υποδυθεί ο Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, τον οποίο είδαμε πρόσφατα στη βιογραφική ταινία «Μόντι» σε σκηνοθεσία Τζόνι Ντεπ για τον Μοντιλιάνι, ενώ στο καστ είναι και ο Ρούπερτ Έβερετ, σε ένα μικρό ρόλο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο 57χρονος Καβίζελ είχε αφήσει να εννοηθεί στο podcast «Arroyo Grande» ότι ήταν έτοιμος να επαναλάβει τον καθοριστικό για την καριέρα του ρόλο του Ιησού στο σίκουελ, ενώ λίγους μήνες πριν, ο ίδιος ο Γκίμπσον δήλωνε ότι θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία απο-γήρανσης για τον πρωταγωνιστή του.

Οι πρώτες αντιδράσεις του κοινού στα social media είναι ενδεικτικές. Κάποιοι κάνουν λόγο για «απογοητευτικά νέα», άλλοι σχολιάζουν ότι είναι «κρίμα», επειδή ο Καβίζελ «ήταν εξαιρετικός», ενώ υπήρξαν και ορισμένοι χρήστες οι οποίοι επισήμαναν την επιλογή ενός Σκανδιναβού ηθοποιού για να ενσαρκώσει τον Ιησού, ένα πρόσωπο με καταγωγή από την Μέση Ανατολή.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει από τη Lionsgate σε δύο μέρη το 2027, όπως ανακοίνωσε το στούντιο. Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της Αναλήψεως.

Με πληροφορίες από Variety, Metro