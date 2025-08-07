Η ταινία «The Resurrection of the Christ», σίκουελ του «The Passion of the Christ» (2004), θα κυκλοφορήσει από τη Lionsgate σε δύο μέρη το 2027, όπως ανακοίνωσε το στούντιο.

Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της Αναλήψεως.

Μέχρι στιγμής, μόνο μία παραγωγή της Warner Bros έχει προγραμματιστεί για κυκλοφορία το Σαββατοκύριακο 27-28 Μαρτίου 2027, σύμφωνα με το Deadline. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του «The Resurrection», θα βρεθεί απέναντι στην κινηματογραφική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «The Legend of Zelda» της Sony.

Η αρχική ταινία του Μελ Γκίμπσον, «The Passion of the Christ», με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Καβίζελ στον ρόλο του Ιησού, σημείωσε τεράστια επιτυχία από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβολής. Κατάφερε να αποφέρει συνολικές εισπράξεις 612 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, η ταινία που αφηγείται τις τελευταίες 12 ώρες πριν από τη Σταύρωση του Χριστού απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες Μακιγιάζ, Φωτογραφίας και Πρωτότυπης Μουσικής.

Ο Καβίζελ αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού, όπως και η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία θα υποδυθεί ξανά τη Μαρία Μαγδαληνή.

Το σενάριο συνυπογράφει ο Μελ Γκίμπσον με τον Ράνταλ Γουάλας, τον σεναριογράφο του βραβευμένου με Όσκαρ «Braveheart».

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα τέλη του καλοκαιριού στην Ευρώπη.