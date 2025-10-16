Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Στίβεν Γκράχαμ, δημιουργός και πρωταγωνιστής της πολυσυζητημένης σειράς του Netflix «Adolescence» ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο εγχείρημα με θέμα την αρρενωπότητα.

Ο Γκράχαμ απευθύνει πρόσκληση σε πατέρες από όλο τον κόσμο να γράψουν επιστολές στους γιους τους για τη σύγχρονη ανδρική ταυτότητα και τις εμπειρίες τους από την πατρότητα.

Ο Γκράχαμ θα συνεργαστεί με τη λέκτορα Ψυχολογίας Όρλι Κλάιν για τη συλλογή των επιστολών. Στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν σε ένα βιβλίο με τίτλο «Letters to Our Sons» το οποίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury τον Οκτώβριο του 2026.

«Υπάρχει ίσως μεγαλύτερη από ποτέ απόσταση ανάμεσα στους πατέρες και τους γιους», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Θέλουμε να ακούσουμε ιστορίες ανδρών όλων των ηλικιών, νέους πατέρες, απόντες πατέρες, εκείνους που υπήρξαν παρόντες αλλά ποτέ δεν ήταν πραγματικά εκεί, πατέρες που έχασαν ή που απλώς θέλουν να πουν ‘σ’ αγαπώ’», πρόσθεσε.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να στείλουν τις επιστολές τους μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του πρότζεκτ. Οι επιλεγμένες επιστολές θα δημοσιευτούν στο βιβλίο, μαζί με κείμενα του ηθοποιού και άλλων γνωστών προσωπικοτήτων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian. Ο εκδοτικός οίκος περιέγραψε το βιβλίο ως «ένα έργο με τη δύναμη να προκαλέσει ένα πραγματικό κοινωνικό και πολιτισμικό κίνημα».

Η σειρά «Adolescence» την οποία ο Γκράχαμ συνδημιούργησε αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο δημοφιλές αγγλόφωνο πρόγραμμα του Netflix παγκοσμίως, καθώς εστιάζει στην σύγχρονη αρρενωπότητα και στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στον ψηφιακό κόσμο.

«Μετά το Adolescence, συνειδητοποίησα πόσο λίγος χώρος υπάρχει συχνά για τους πατέρες και τους γιους να μιλήσουν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άντρας σήμερα», ανέφερε ο ηθοποιός.

Η σύλληψη του βιβλίου προέκυψε από προσωπικό πείραμα της Κλάιν όταν ο γιος της έγινε 13 και ζήτησε από φίλους της να του γράψουν γράμματα με συμβουλές για την ενηλικίωση. Ένας κοινός φίλος τη συνέδεσε αργότερα με τον ηθοποιό, θεωρώντας ότι «υπήρχε εκεί μια ιδέα για βιβλίο».

Οι δυό τους θα προσφέρουν δωρεές για κάθε δημοσιευμένη επιστολή στις οργανώσεις «MANUP?» και «Dad La Soul οι οποίες στηρίζουν νέους άνδρες με προβλήματα ψυχικής υγείας.