Η ταινία του Τζαφάρ Παναχί που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, Τζούλια Ρόμπερτς στο «After the Hunt» του Λούκα Γκουανταντίνο, ο Κιάνου Ριβς σε κωμωδία, ο Ίθαν Χοκ στον πιο σκοτεινό ρόλο της καριέρας του και δύο ντοκιμαντέρ. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Πάμε σινεμά.

Ένα Απλό Ατύχημα

Η ταινία του Τζαφάρ Παναχί που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ Καννών.

Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν. Είναι πράγματι όμως αυτός; Aυτό που ξεκινά ως ένα απλό ατύχημα θέτει σε κίνηση μια σειρά από κλιμακούμενες συνέπειες που κόβουν την ανάσα.

Η πλοκή αυτή δίνει την ευκαιρία στον Τζαφάρ Παναχί να μιλήσει με οξυδέρκεια, χιούμορ και συγκίνηση για την εκδίκηση, την αυθαίρετη απονομή δικαιοσύνης, τη συγχώρεση και την αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Όπως υπογραμμίζει ο Παναχί, το Ένα απλό ατύχημα, στο οποίο παίζουν πολλοί ερασιτέχνες ηθοποιοί, σχετίζεται απόλυτα με την δεύτερη φυλάκισή του:

«Από την αρχή, οι ταινίες μου ασχολούνταν με το τι συμβαίνει στην κοινωνία και το άμεσο περιβάλλον μου. Οπότε, φυσικά, το να περάσω επτά μήνες στο πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο μιας φυλακής, ήταν βέβαιο ότι θα βρει τρόπο να μπει στον κινηματογράφο μου. Όταν με συνέλαβαν για πρώτη φορά το 2010, ο ανακριτής με ρώτησε: «Γιατί κάνεις αυτού του είδους τις ταινίες;» Απάντησα ότι οι ταινίες μου βασίζονται σε αυτό που περνάω. Οπότε αυτό που βίωνα εκείνη ακριβώς τη στιγμή θα εμφανιζόταν αναπόφευκτα σε μια ταινία, με τη μία ή την άλλη μορφή. Αυτό ακριβώς συνέβη στο Taxi Tehran, ιδιαίτερα στη συνομιλία με τη δικηγόρο Nasrin Sotoudeh. Αλλά η δεύτερη εμπειρία της φυλακής άφησε ένα ακόμη βαθύτερο σημάδι. Όταν βγήκα έξω, ένιωσα υποχρεωμένος να κάνω μια ταινία για τους ανθρώπους που είχα γνωρίσει πίσω από τα κάγκελα. Τους χρωστούσα αυτήν την ταινία. Παρόλο που μιλώ από προσωπική εμπειρία, η ταινία ευθυγραμμίζεται με αυτό που συνέβαινε στην ιρανική κοινωνία ευρύτερα – ειδικά με την επανάσταση “Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία” που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022. Πολλά έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου». Πρωταγωνιστούν οι Βαχίντ Μομπασερί, Μαριάμ Αφσαρί, Εμπραχίμ Αζίζι, Χαντίς Πακμπατέν.

Μετά το Κυνήγι

Η Τζούλια Ρόμπερτς υποδύεται την Alma Olsson, μια φιλόδοξη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Γέιλ, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με το μυστικό παρελθόν της όταν μία αγαπημένη της φοιτήτρια κατηγορεί ένα συνάδελφό, αλλά και επιστήθιο φίλο της Alma, για βιασμό. Ο Άντριου Γκάρφιλντ ενσαρκώνει τον Henrik «Hank» Gibson, τον συνάδελφο της Αlma, ενώ η Άγιο Εντέμπιρι υποδύεται την Maggie Price, η οποία κάνει την καταγγελία. Το καστ συμπληρώνουν οι Μάικλ Στούλμπαργκ, Λίο Μέχειλ, Ταντέα Γκράχαμ και Κλόι Σεβινί, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή της Νόρα Γκάρετ. Η ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, που δίχασε το φετινό Φεστιβάλ Βενετίας.

Τύχη Βουνό

Ο Γαβριήλ, ένας καλοπροαίρετος, αλλά εντελώς αδέξιος άγγελος μπλέκει τις ζωές ενός εξουθενωμένου εργάτη και ενός δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας που ζει στο Μπελ Αιρ. Σκαρφίζεται ένα σχέδιο με στόχο να πάρει ο ένας τη θέση του άλλου, όμως η ανταλλαγή πάει όμως τελείως στραβά, σε μια ιστορία και ξεγυμνώνει με χιούμορ τον μύθο ότι «τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία» -γιατί, μερικές φορές τη φέρνουν. Σκηνοθετικό ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη του βραβευμένου με δύο Emmy και Χρυσή Σφαίρα, Αζίζ Ανσάρι, ο οποίος και αναλαμβάνει τον ρόλο του ταλαιπωρημένου εργαζόμενου. Πρωταγωνιστούν οι Κιάνου Ριβς, Σεθ Ρόγκεν, Σάντρα Ο, Κίκι Πάλμερ.

Νεκρό Τηλέφωνο 2

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο 13χρονος Φιν που σκότωσε τον απαγωγέα του και κατάφερε να δραπετεύσει, έγινε ο μοναδικός επιζών του «Αρπαχτή». Όμως το αυθεντικό κακό υπερβαίνει τον θάνατο και το τηλέφωνο χτυπά ξανά. Ο Ίθαν Χοκ επιστρέφει στον πιο σκοτεινό ρόλο της καριέρας του, καθώς ο Αρπαχτής έρχεται από τον άλλο κόσμο για να εκδικηθεί τον Φιν, απειλώντας αυτή τη φορά τη μικρότερη αδελφή του, Γκουέν. Καθώς ο 17χρονος πια Φιν πασχίζει να ζήσει φυσιολογικά μετά την αιχμαλωσία του, η πεισματάρα 15χρονη Γκουέν ακούει στα όνειρα της το μαύρο τηλέφωνο να χτυπά και υποφέρει από εφιαλτικά οράματα με τρία αγόρια που καταδιώκονται σε μια κατασκήνωση.

Αποφασισμένη να λύσει το μυστήριο και να δώσει ένα τέλος στην αγωνία τόσο τη δική της όσο και του αδελφού της, η Γκουέν πείθει τον Φιν να επισκεφθούν την κατασκήνωση κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας. Εκεί, αποκαλύπτει μια συνταρακτική σύνδεση ανάμεσα στον Αρπαχτή και την οικογένεια της. Τα δύο αδέλφια πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν δολοφόνο που έχει επιστρέψει από τον άλλο κόσμο πιο ανελέητος, η παρουσία του οποίου είναι ασύλληπτα σημαδιακή.

Ο Σκοτ Ντέρικσον επιστρέφει για τη σκηνοθεσία και συνυπογράφει το σενάριο με τον Σ. Ρόμπερτ Κάργκιλ, βασισμένο σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τζο Χιλ. Μαζί με τον Ίθαν Χοκ, οι Μέισον Τέιμς, Μάντλιν ΜακΓκρο, Ντεμιάν Μπιτσίρ, Αριάνα Ρίβας, Μιγκέλ Μόρα και ο Τζέρεμι Ντέιβις, που επιστρέφει στον ρόλο του πατέρα των Φιν και Γκουέν.

Ρίφενσταλ, Στην Καρδιά του Τρίτου Ράιχ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ με ανέκδοτο υλικό από το προσωπικό αρχείο της Γερμανίδας κινηματογραφίστριας Λένι Ρίφενσταλ -φιλμ, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις και επιστολές- αποκαλύπτει ότι σε όλη της ζωή προσπαθούσε να αποκρύψει τον κεντρικό της ρόλο στη ναζιστική μηχανή προπαγάνδας.

Αν και ποτέ δεν διέψευσε το γεγονός ότι γοητεύτηκε από τον Χίτλερ, αρνήθηκε σθεναρά τη συνενοχή της στις φρικαλεότητες του ναζιστικού καθεστώτος. Το «Olympia» και ο «Θρίαμβος της θέλησης» δεν ήταν σε καμία περίπτωση μεροληπτικά, δήλωνε στο Cahiers du Cinéma το 1965. Ήταν «ιστορία -καθαρή ιστορία».

Καλές Γιορτές

Τέσσερις χαρακτήρες που βιώνουν τις δικές τους ξεχωριστές πραγματικότητες ενώ συνδέονται με άρρηκτους δεσμούς, ρίχνουν φως στις σύνθετες σχέσεις μεταξύ φύλων, γενεών και πολιτισμών σε μια πολύπαθη επικράτεια. Ο Ραμί, ένας Παλαιστίνιος που ζει στη Χάιφα, έρχεται αντιμέτωπος με την ξαφνική μεταστροφή της Εβραίας συντρόφου του, η οποία επανεξετάζει την απόφασή της για άμβλωση. Η μητέρα του, η Χανάν, βυθίζεται με μια σοβαρή οικονομική κρίση και μπλέκει σε έναν κυκεώνα προβλημάτων καθώς διεκδικεί αποζημίωση για το ατύχημα της κόρης της, της Φίφι. Η Μίρι πρέπει να διαχειριστεί την κατάθλιψη της δικής της κόρης και, ταυτόχρονα, επιχειρεί να υπονομεύσει την εγκυμοσύνη της αδερφής της με τον Ράμι. Η Φίφι, από την πλευρά της, κουβαλάει ένοχα ένα μυστικό που απειλεί να κλονίσει την οικογενειακή της υπόληψη, αλλά και τη νέα της σχέση με τον Δρ. Ουαλίντ. Η ταινία του Σκάνταρ Κόπτι απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2024 και το Βραβείο Σεναρίου στους Ορίζοντες του Φεστιβάλ Βενετίας.

Super Paradise

Το ντοκιμαντέρ του Στηβ Κρικρή μας ταξιδεύει από την ένδεια της μεταπολεμικής Μυκόνου στις ανέμελες μέρες της δεκαετίας του ’70 και από εκεί στην ακραία εμπορευματοποίηση και τον μαζικό τουρισμό του σήμερα. Όλες οι αντιφατικές όψεις του νησιού ζωντανεύουν μέσα από αφηγήσεις ντόπιων και ξένων -διανοούμενων, καλλιτεχνών, ψαράδων, επιχειρηματιών- που προσφέρουν μια ανεπανάληπτη ματιά στη μυκονιάτικη εμπειρία και αποκαλύπτουν το παρασκήνιο ενός σύνθετου και συναρπαστικού τόπου. Με σπάνιο αρχειακό υλικό και αυθεντικές αφηγήσεις, δεν σκιαγραφεί απλώς τη Μύκονο· καταθέτει μια καίρια, σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ, μελέτη περίπτωσης για το πώς ένας «παράδεισος» ανακαλύπτεται, πωλείται και αγοράζεται ξανά και ξανά, μέχρι να αποσυντεθεί.

«Είχα την τύχη να επισκεφθώ τη Μύκονο το 1979 και να περάσω εκεί τα επόμενα έξι καλοκαίρια. Αυτά τα ταξίδια σημάδεψαν τη ζωή μου· ήταν στο μικροσκοπικό αυτό νησί που αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης, χάρη στην ενθάρρυνση ανθρώπων που με βοήθησαν να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Οι νέοι που γνώρισα τότε ήταν πρωτοπόροι, ενσάρκωναν το πνεύμα της δεκαετίας του ’70 – κι από ένα παιχνίδι της μοίρας, 45 χρόνια αργότερα, κάποιοι από αυτούς είναι οι βασικοί χαρακτήρες της ταινίας μας.

Δεν υπήρξαν απλοί μάρτυρες των ριζικών μεταμορφώσεων που καθόρισαν τη Μύκονο τις τελευταίες επτά δεκαετίες· πολλοί συμμετείχαν ενεργά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη –και στη μετέπειτα υπερανάπτυξη– του νησιού. Έτσι, σε βαθύτερο επίπεδο, το Super Paradiseδεν αποτυπώνει μόνο μοναδικές προσωπικότητες, αλλά εξετάζει πώς προσωπικές φιλοδοξίες, κοινωνικοπολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες συνδιαμόρφωσαν την ιστορία του τόπου.

Η ταινία είναι ένα συναρπαστικό, συναισθηματικό ταξίδι: από την ακραία φτώχεια της μεταπολεμικής Μυκόνου, στη δεκαετία της απόλυτης ελευθερίας και αχαλίνωτης ηδονής, μέχρι τη σκληρή πραγματικότητα του σήμερα. Στόχος μου δεν είναι απλώς να αφηγηθώ το παρελθόν και το παρόν, αλλά να αξιοποιήσω κάθε κινηματογραφικό μέσο για να δημιουργήσω μια βαθιά σύνδεση με τον θεατή· να μεταδώσω τι σημαίνει να σε κατακλύζει η ωμή ομορφιά και να σε αγγίζει το θείο φως». Στηβ Κρικρής.

Μετά την πρεμιέρα του στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή του σε διεθνή φεστιβάλ –μεταξύ των οποίων το Los Angeles Greek Film Festival, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού–συναντά το αθηναϊκό κοινό στον κινηματογράφο Δαναό.

Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα

Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές.

Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι τον ονομάζει Πέπερ και τον περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά. Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού.

Παρέα με τον πιστό της φίλο, τον Πέτερ, η Χάιντι ξεκινά μέσα στη νύχτα ένα τολμηρό ταξίδι για να επιστρέψει τον Πέπερ στην οικογένειά του στη φύση πριν να είναι πολύ αργά. Στην πορεία, οπλισμένη με το θάρρος και την καλοσύνη που την χαρακτηρίζουν, αλλά και με την αδιαμφισβήτητη δύναμη της φιλίας, θα έρθει αντιμέτωπη με τους κινδύνους της φύσης και την απειλή της απληστίας των ανθρώπων. Σκηνοθεσία Τομπίας Σβαρτς, Αϊθέα Ρόκα. Μεταγλωττισμένο.

Τα Παιδιά του Παραδείσου (1945)

Ο τραγικός έρωτας ανάμεσα σε έναν μίμο, τον Μπαπτίστ, και μια ηθοποιό, την Κλερ Ρενί. Η Κλερ έχει τρεις θαυμαστές που την έχουν ερωτευτεί, αλλά η ιστορία περιπλέκεται όταν εμφανίζεται η Ναταλί, μια ηθοποιός που ερωτεύεται τον Μπαπτίστ. Ακόμα περισσότερο, όταν η Κλερ κατηγορείται πως έκλεψε ένα ρολόι.

Το μελόδραμα του Μαρσέλ Καρνέ, γυρισμένο μέσα στην Κατοχή, θεωρείται από πολλούς ως η κορυφαία στιγμή του γαλλικού ποιητικού ρεαλισμού. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Παρίσι του 19ου αιώνα, γύρω από τον κόσμο του θεάτρου και του δρόμου, όπου τέσσερις άντρες -ένας μίμος, ένας ηθοποιός, ένας εγκληματίας και ένας αριστοκράτης- ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, τη μυστηριώδη Garance. Πρωταγωνιστούν οι Αρλετί, Ζαν Λουί Μπαρό, Πιέρ Μπρασέρ, Πιερ Ρενουάρ, Μαρία Κασαρές, Γκαστόν Μοντό. Σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια 4K, με αφορμή την επέτειο των 80 ετών από την κυκλοφορία της ταινίας.