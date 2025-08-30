Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά την προβολή της νέας της ταινίας, «After the Hunt», σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας, αποσπώντας ένα εξάλεπτο standing ovation από τους θεατές. Καθώς το χειροκρότημα συνεχιζόταν, η Αμερικανίδα σταρ έστελνε φιλιά στο κοινό.

Στην συνέχεια αγκάλιασε τους συμπρωταγωνιστές της, Άγιο Εντέμπιρι -η οποία επίσης ήταν συγκινημένη- και Άντριου Γκάρφιλντ, καθώς και τον σκηνοθέτη της ταινίας. Πριν από την προβολή, Γκουαντανίνο και Ρόμπερτς υπέγραψαν αυτόγραφα στο κόκκινο χαλί, με το κοινό ενθουσιασμένο να φωνάζει «Τζούλια!» και «Λούκα!».

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε λίγες ώρες πριν, τέθηκαν ερωτήματα τόσο όσον αφορά το μήνυμα της ταινίας και το #MeToo όσο και την κουλτούρα της ακύρωσης.

Η Ρόμπερτς υπερασπίστηκε την ταινία, αρνούμενη ότι το «After the Hunt» επιχειρεί να αναβιώσει αντιφεμινιστικά επιχειρήματα, λέγοντας ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει να «χάσει την τέχνη της συζήτησης».

Πάντως, οι κριτικοί στο Λίντο, έκαναν από την πρώτη στιγμή συγκρίσεις με το «TÁR» (2023) του Τοντ Φιλντ με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ στον ρόλο μίας διάσημης μαέστρου συμφωνικής ορχήστρας, τονίζοντας την εξαιρετική λεπτότητα με την οποία ο Αμερικανός σκηνοθέτης διαχειρίστηκε στη δική του ταινία την κουλτούρα της ακύρωσης και την κατάχρηση εξουσίας.

Το World of Reel επισημαίνει μάλιστα, ότι πρόκειται για την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο με τη χειρότερη μέχρι στιγμής βαθμολογία: 48% στο Rotten Tomatoes (χθες ήταν 43%) με 21 καταμετρημένες κριτικές και 56 στο Metacritic.

Ο Nicholas Barber στην κριτική του για το BBC επαινεί την ερμηνεία της Ρόμπερτς και δίνει 3 αστέρια στην ταινία, ο James Mottram στους Radio Times γράφει ότι το «After the Hunt» δίνει την αίσθηση μίας μπερδεμένης ταινίας και δίνει 2 αστέρια (αν και έχει καλά λόγια για τη Ρόμπερτς), ο Bilge Ebiri στο New York Magazine επισημαίνει ότι η ταινία είναι δομημένη περισσότερο σαν μυστήριο και ότι τα ερωτήματα που εγείρει είναι αυτά της ενοχής, της αθωότητας και της πρόθεσης, ενώ ο David Rooney καταλήγει στο The Hollywood Reporter ότι ενώ υπάρχουν «συναρπαστικές» πτυχές στην απεικόνιση του χαρακτήρα της Ρόμπερτς, οι θεατές αξίζουν κάτι πιο ουσιαστικό μετά από δύο ώρες με αυτά τα πρόσωπα, εννοώντας τους ήρωες της ταινίας.

Στο «After the Hunt» -που έχει σήμανση R-rated (κατάλληλη άνω των 17 ετών)- η Ρόμπερτς υποδύεται την Alma Olsson, μια φιλόδοξη καθηγήτρια στο Γέιλ, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με το μυστικό παρελθόν της όταν μία αγαπημένη της φοιτήτρια κατηγορεί ένα συνάδελφό, αλλά και επιστήθιο φίλο της Alma, ότι ξεπέρασε τα όρια. Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον Henrik «Hank» Gibson, τον συνάδελφο της Αlma, ενώ η Εντέμπιρι, γνωστή από τη σειρά «The Bear», υποδύεται την Maggie Price, η οποία κάνει την καταγγελία. Το καστ συμπληρώνουν οι Μάικλ Στούλμπαργκ, Λίο Μέχειλ, Ταντέα Γκράχαμ και Κλόι Σεβινί, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή της Νόρα Γκάρετ .

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 17 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Guardian, Variety, World of Reel, Hollywood Reporter