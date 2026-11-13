Η Τζούλιαν Μουρ στην πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Reuters

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Η ηθοποιός ενσαρκώνει τη Μόνα Φρίντμαν, η οποία εμπλέκεται σε μια διαρκή σύγκρουση με τον αυταρχικό σκηνοθέτη της παράστασης, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Τζιαμάτι.

Η ταινία εξερευνά με σατιρική διάθεση τις καλλιτεχνικές υπερβολές και τις ανασφάλειες του θεατρικού χώρου μέσα από μια ιστορία που θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Χάλι Μπέιλι και η Μπερναντέτ Πίτερς, έχει αποσπάσει θετικές κριτικές σε διεθνή φεστιβάλ για την ερμηνεία της Μουρ.

Η επίσημη κυκλοφορία της ταινίας στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου.

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Η Τζούλιαν Μουρ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν από τους πιο απρόβλεπτους ρόλους της καριέρας της, στη νέα μουσική κωμωδία «The Debut», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέσι Άιζενμπεργκ.

Το νέο τρέιλερ, που έδωσε στη δημοσιότητα η A24, αποκαλύπτει μια ιστορία όπου η θεατρική φιλοδοξία μετατρέπεται σταδιακά σε εμμονή, με την οσκαρική ηθοποιό να παραδίδει μια εκρηκτική ερμηνεία.

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Η Μουρ υποδύεται τη Μόνα Φρίντμαν, μια συνεσταλμένη νοικοκυρά από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία αποφασίζει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο ερασιτεχνικό θέατρο. Χωρίς εμπειρία στην υποκριτική, περνά από οντισιόν και εξασφαλίζει έναν πολύ μικρό ρόλο σε μια τοπική παραγωγή μιούζικαλ.

Αντί όμως, να αντιμετωπίσει τη συμμετοχή της ως μια ευχάριστη δημιουργική διέξοδο, αρχίζει να παίρνει τον ρόλο της υπερβολικά σοβαρά. Αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στην υποκριτική, απαιτεί αλλαγές στο κείμενο παράστασης και σταδιακά χάνει την αίσθηση των ορίων ανάμεσα στη θεατρική μυθοπλασία και στην πραγματικότητα.

Απέναντί της βρίσκεται ο Πολ Τζιαμάτι, στον ρόλο του Τζέρι Μπλάνκενμπιλερ, ενός αυταρχικού σκηνοθέτη, ο οποίος προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο της παράστασης.

Το νέο τρέιλερ επικεντρώνεται σε μια φαινομενικά ασήμαντη ατάκα που πρέπει να πει η Μόνα στη σκηνή: «Το νοίκι πρέπει να πληρωθεί» (Rent’s due). Ο σκηνοθέτης την αναγκάζει να την επαναλάβει ξανά και ξανά, μέχρι που η προσπάθεια να αποδώσει σωστά δύο απλές λέξεις εξελίσσεται σε μια ανεξέλεγκτη έκρηξη συναισθημάτων.

Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες αποτελεί τον πυρήνα μιας κωμωδίας που σατιρίζει τις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, τις ανασφάλειες και τις υπερβολές του θεατρικού κόσμου.

Η τρίτη σκηνοθεσία του Τζέσι Άιζενμπεργκ

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Το The Debut είναι η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία που σκηνοθετεί ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, μετά τα When You Finish Saving the World και A Real Pain.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και δημιουργός υπογράφει επίσης το σενάριο, καθώς και τα πρωτότυπα τραγούδια του μιούζικαλ Nosy Neighbors, γύρω από το οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία.

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Στο καστ συμμετέχουν ακόμη η Χάλι Μπέιλι, η Μπερναντέτ Πίτερς και ο ίδιος ο Άιζενμπεργκ, ενώ μεταξύ των παραγωγών βρίσκεται η Έμμα Στόουν.

Η ταινία έχει ήδη προβληθεί στα κινηματογραφικά φεστιβάλ του Τελουράιντ, του Τορόντο και της Νέας Υόρκης, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια, κυρίως για την ερμηνεία της Μουρ.

Μάλιστα, αρκετοί κινηματογραφικοί συντάκτες την περιλαμβάνουν από τώρα στις πιθανές διεκδικήτριες μιας υποψηφιότητας για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

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Το The Debut θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Indiewire

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