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Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου αναγνωρίζει την πολυδιάστατη πορεία της ηθοποιού, η οποία συνδυάζει επιτυχημένες εμπορικές παραγωγές με απαιτητικούς ρόλους σε ταινίες καταξιωμένων δημιουργών.

Η καλλιτέχνις έχει διακριθεί διεθνώς με το βραβείο Όσκαρ και το βραβείο Volpi, ενώ παράλληλα διατηρεί ενεργή δραστηριότητα ως επιτυχημένη παραγωγός τηλεοπτικών σειρών.

Η Ακαδημία απονέμει τη διάκριση τιμώντας την επιλογή της Κίντμαν να μην περιορίζει την καλλιτεχνική της πορεία μόνο στον ρόλο της σταρ.

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Η Νικόλ Κίντμαν θα λάβει Τιμητικό Σεζάρ, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις του γαλλικού κινηματογράφου, σε αναγνώριση της πολύχρονης και πολυσχιδούς καλλιτεχνικής της πορείας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Αυστραλή ηθοποιός θα παραλάβει το βραβείο κατά την 52η τελετή απονομής των Σεζάρ, στις 25 Φεβρουαρίου 2027, στο ιστορικό θέατρο Olympia του Παρισιού.

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Ανακοινώνοντας τη βράβευσή της, η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου χαρακτήρισε την Κίντμαν «σταρ του Χόλιγουντ και σημαντική προσωπικότητα του σινεμά των auteur», επισημαίνοντας ότι «έχει χτίσει μια καριέρα που δεν μπορεί να ενταχθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες».

Η 59χρονη ηθοποιός έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία, συνδυάζοντας τη συμμετοχή της σε μεγάλες εμπορικές παραγωγές με απαιτητικούς ρόλους σε ταινίες καταξιωμένων δημιουργών.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες ταινίες της συγκαταλέγονται οι συνεργασίες με τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ στο Eyes Wide Shut (1999), την Τζέιν Κάμπιον στο The Portrait of a Lady (1996), τον Λαρς φον Τρίερ στο Dogville (2003) και τον Μπαζ Λούρμαν στο Moulin Rouge! (2001).

Η Κίντμαν έχει υπάρξει πέντε φορές υποψήφια για Όσκαρ, κερδίζοντας το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 2003, για την ερμηνεία της ως Βιρτζίνια Γουλφ στην -εξαιρετική- ταινία The Hours του Στίβεν Ντάλντρι.

Πιο πρόσφατα, το 2024, απέσπασε το βραβείο Volpi Α΄ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ερμηνεία της στην ταινία Babygirl της Χαλίνα Ράιν.

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Παράλληλα, έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα ως παραγωγός, μέσω της εταιρείας της Blossom Films, συμμετέχοντας στη δημιουργία επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών όπως οι Big Little Lies, The Undoing και Nine Perfect Strangers, στις οποίες πρωταγωνίστησε.

«Με το Τιμητικό Σεζάρ, η Ακαδημία επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής σε μια ηθοποιό και παραγωγό που ποτέ δεν επέτρεψε στην ιδιότητά της ως σταρ να υπαγορεύσει τις καλλιτεχνικές της επιλογές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου έχει τιμήσει με την ίδια διάκριση σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων ο Τζιμ Κάρεϊ, η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ντέιβιντ Φίντσερ και η Κέιτ Μπλάνσετ.

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Η τελετή απονομής των Σεζάρ 2027 θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία της Λεά Σεϊντού, ενώ παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Γάλλος ηθοποιός και κωμικός Βενσάν Ντεντιέν. Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου 2027.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter

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