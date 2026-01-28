Η γαλλόφωνη, ασπρόμαυρη ταινία «Nouvelle Vague» του Αμερικανού Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, που αφηγείται την ιστορία των παρασκηνίων της θρυλικής ταινίας του Ζαν-Λικ Γκοντάρ «Με κομμένη την ανάσα», με τους Ζαν-Πολ Μπελμοντό και Τζιν Σίμπεργκ, απέσπασε 10 υποψηφιότητες στα Βραβεία Σεζάρ 2026. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2025 και ξεχώρισε και στα Βραβεία Lumiere.

Ακολουθούν τρεις γαλλικές ταινίες, οι οποίες έλαβαν από 8 υποψηφιότητες, το «L’Attachment», το «Dossier 137» και το «L’Inconnu de la Grande Arche». Και οι τέσσερις είναι υποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, μαζί με την υποψήφια για Όσκαρ «Ένα Απλό Ατύχημα» του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί, που παρότι ιρανόφωνη αποτελεί γαλλική παραγωγή.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας διεκδικούν εκτός από τον Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, η Καρίν Ταρντιέ για το «L’Attachment», ο Ντομινίκ Μπολ για το «Dossier 137», ο Στεφάν Ντεμπουστιέ για το «L’Inconnu de la Grande Arche» και ηθοποιός -σκηνοθέτης Αφσιά Ερζί για το «La Petite Dernière».

Υποψήφιες στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου είναι η Λεϊλά Μπεκτί για την ερμηνεία της στην ταινία «Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan», η Ιταλο-Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι για το «L’Attachemen», η Λέα Ντρούκερ για το «Dossier 137», η Ιζαμπέλ Ιπέρ για το «La Femme la plus riche du monde» -ταινία εμπνευσμένη από την υπόθεση Μπετανκούρ, ένα από τα πιο γνωστά πολιτικά σκάνδαλα της Γαλλίας- και η Μελανί Τιερί για το «La Chambre».

Για το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου, υποψήφιοι είναι ο Κλάις Μπανγκ για την ερμηνεία του στην ταινία «L’Inconnu de la Grande Arche», ο Μπαστιέν Μπουιγιόν για το «Partir un jour», ο Λοράν Λαφίτ για το «La Femme la plus riche du monde», ο Πίο Μαρμαΐ για το «L’Attachement» και ο Μπενζαμέν Βουαζάν για το «L’Étranger».

Στην κατηγορία Καλύτερης Ξένης Ταινίας υποψήφιες είναι οι ταινίες «Ο Μυστικός Πράκτορας» από τη Βραζιλία, «Μαύρος Σκύλος» από την Κίνα, «Sirāt» από την Ισπανία, «Συναισθηματική Αξία» από τη Νορβηγία και το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον (ΗΠΑ).

Η τελετή απονομής των γαλλικών Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου στο Παρίσι.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, Variety