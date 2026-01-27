Πέντε ημέρες μετά τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, οι ηθοποιοί Έιμι Λου Γουντ και Ντέιβιντ Τζόνσον, ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, τις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Bafta 2026, που θα απονεμηθούν από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου στις 22 Φεβρουαρίου, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με οικοδεσπότη τον Άλαν Κάμινγκ.

Στην κορυφή της κούρσας με 14 υποψηφιότητες -μόλις δύο λιγότερες από το ρεκόρ της ταινίας «Γκάντι» (1982)- βρίσκεται το «Μια Μάχη μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον. Σε απόσταση αναπνοής, με 13 υποψηφιότητες είναι το «Sinners» (Οι Αμαρτωλοί) του Ράιαν Κούγκλερ, που σημαίνει ότι η «μοναμαχία» μεταξύ των δύο συνεχίζεται και επί βρετανικού εδάφους.

Το σαιξπηρικό «Hamnet» της Κλόε Ζάο και το «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι με τον Τίμοθι Σαλαμέ απέσπασαν από 11 υποψηφιότητες. Το «Sentimental Value» (Συναισθηματική Αξία) του Γιόακιμ Τρίερ και το γοτθικό έπος «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έλαβαν από οκτώ υποψηφιότητες.

Η μαύρη κωμωδία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου και η δραμεντί «I Swear», σε σκηνοθεσία Κερκ Τζόουνς, έλαβαν από πέντε υποψηφιότητες. Η ταινία του Λάνθιμου απέσπασε υποψηφιότητα στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας, Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Έμμα Στόουν, Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Τζέσι Πλέμονς, Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Γουίλ Τρέισι, Πρωτότυπης Μουσικής για τον Τζέρσκιν Φέντριξ.

Οι σταρ που έμειναν εκτός και το ρεκόρ του Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Μεταξύ των σταρ πρώτης γραμμής που έμειναν εκτός υποψηφιοτήτων είναι ηΤζένιφερ Λόρενς για το «Die My Love», ο Τζορτζ Κλούνεϊ για το «Jay Kelly», ο Ντουέιν Τζόνσον για το «The Smashing Machine» και η Τζούλια Ρόμπερτς για το «After the Hunt».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστής στην ταινία «Μια Μάχη μετά την Άλλη»

Η έβδομη υποψηφιότητά του Λεονάρντο Ντι Κάπριο σημαίνει ότι πλέον μοιράζεται ένα ιστορικό ρεκόρ στα BAFTA με τους Μάικλ Κέιν, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Πίτερ Φιντς, Ντάστιν Χόφμαν, Τζακ Λέμον και Λόρενς Ολίβιε. Και, δεδομένης της ηλικίας του, ο ΝτιΚάπριο φαίνεται επίσης ο πιο πιθανός από όλους να καταρρίψει το ρεκόρ.

Ειδικά όσον αφορά τις κατηγορίες ερμηνείας, τα Bafta αποτελούν έναν καλό δείκτη για τα Όσκαρ. Όπως αναφέρει το BBC, «όλοι οι περσινοί νικητές των BAFTA στις κατηγορίες ερμηνείας -η Ζόε Σαλντάνα, ο Κίραν Κάλκιν, η Μάικι Μάντισον και ο Έιντριεν Μπρόντι -αναδείχθηκαν νικητές και στις αντίστοιχες κατηγορίες στα Όσκαρ. Μάλιστα, 13 από τους τελευταίους 15 νικητές του Bafta Α΄ Ανδρικού Ρόλου επανέλαβαν την επιτυχία τους και στα Όσκαρ, όπως και 10 από τις τελευταίες 12 νικήτριες του Bafta Α΄ Γυναικείου Ρόλου».