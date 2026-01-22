Τέσσερις υποψηφιότητες για τα Οσκαρ 2026 κέρδισε η ταινία Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου και μεταξύ αυτών για την Καλύτερη Ταινία.
Τις υποψηφιότητες για τις 24 κατηγορίες των Οσκαρ ανακοίνωσαν σε ζωντανή σύνδεση από το Θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Αντζελες, η Αμερικανίδα ηθοποιός Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple», «The Minecraft Movie») και ο Αμερικανός ηθοποιός Λιούις Πούλμαν («Top Gun: Maverick», «Thunderbolts»). H 98η τελετή απονομής των Βραβείων Οσκαρ του 2026 θα γίνει στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’ Μπράιεν.
Οι υποψηφιότητες για τα Οσκαρ 2026:
Καλύτερη Ταινία
Βουγονία (Focus Features)
Frankenstein (Netflix)
Αμνετ (Focus Features)
Marty Supreme (A24)
Μια Μάχη Μετά την Αλλη (Warner Bros.)
Συναισθηματική Αξία (Neon)
Αμαρτωλοί (Warner Bros.)
Ο Μυστικός Πράκτορας
F1: Η Ταινία
Train Dreams (Netflix)
Σκηνοθεσία
Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»
Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»
Γιοακίμ Τρίερ για τη «Συναισθηματική Αξία»
Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Αμνετ»
Ρόουζ Μπερν για το «Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα»
Ρενάτε Ράινσβε για τη «Συναισθηματική Αξία»
Εμα Στόουν για τη «Βουγονία»
Κέιτ Χάντσον για το «Song Sung Blue»
Α’ Ανδρικός Ρόλος
Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme»
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Ιθαν Χοκ για το «Blue Moon»
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τους «Αμαρτωλούς»
Βάγκνερ Μόουρα για τον «Μυστικό Πράκτορα»
Διασκευασμένο Σενάριο
Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»
Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ για το «Train Dreams»
Γουίλ Τρέισι για τη «Βουγονία»
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για το «Frankenstein»
Πρωτότυπο Σενάριο
Ρόμπερτ Κάλοου για το «Blue Moon»
Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»
Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»
Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ για τη «Συναισθηματική Αξία»
Τζαφάρ Παναχί για το «Ενα Απλό Ατύχημα»
B’ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Τζέικομπ Ελόρντι για το «Frankenstein»
Ντελρόι Λίντο για τους «Αμαρτωλούς»
Σον Πεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη «Συναισθηματική Αξία»
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Ελ Φάνινγκ για τη «Συναισθηματική Αξία»
Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τη «Συναισθηματική Αξία»
Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons»
Γούνμι Μοσάκου για τους «Αμαρτωλούς»
Τεγιάνα Τέιλορ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Μουσική
Τζέρσκιν Φέντριξ για τη «Βουγονία»
Αλεξάντερ Ντεσπλά για το «Frankestein»
Μαξ Ρίχτερ για το «Αμνετ»
Τζόνι Γκρίνγουντ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Λούντβιγκ Γκόρανσον για τους «Αμαρτωλούς»
Φωτογραφία
Ντάριους Κόντζι για το «Marty Supreme»
Ντάν Λόστσεν για το «Frankenstein»
Μάικλ Μπάουμαν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου για τους «Αμαρτωλούς»
Αντόλφο Βελόζο για το «Train Dreams»
Κοστούμια
Κέιτ Χόλεϊ για το «Frankenstein»
Μαλκγόζια Τουρζάνσκα για το «Αμνετ»
Marty Supreme
Ρουθ Ε. Κάρτερ για τους «Αμαρτωλούς
Avatar: Fire and Ash
Μοντάζ
Στίβεν Μιριόνε για το «F1: Η Ταινία»
Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»
Αντι Γιούργκενσεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ για τη «Συναισθηματική Αξία»
Μάικλ Π. Σόγιερ για τους «Αμαρτωλούς»
Τραγούδι
«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το «KPop Demon Hunters»
«Sweet Dreams of Joy» από το «Viva Verdi»
«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από τους «Αμαρτωλούς»
«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το «Relentless»
«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το «Train Dreams»
Σκηνογραφία
Ταμάρα Ντέβερελ για το «Frankenstein»
Χάνα Μπίτσλερ για τους «Αμαρτωλούς»
Φιόνα Κρόμπι για το «Αμνετ»
Τζακ Φισκ για το «Marty Supreme»
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Καλύτερη Διεθνής Ταινία
Συναισθηματική Αξία (Νορβηγία)
Sirat (Ισπανία)
O Μυστικός Πράκτορας (Βραζιλία)
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (Τυνησία)
Ενα Απλό Ατύχημα (Γαλλία)
Ταινία Animation
Arco
Elio
In Your Dreams
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Ζωούπολη 2
Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους
The Perfect Neighbor (Netflix)
The Alabama Solution (HBO)
Come See Me in the Good Light (Apple)
Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)
Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Μικρού Μήκους Ταινία – Animation
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters”
Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action
Butcher’ Stain
Two People Exchanging Saliva
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen’s Period Drama
Κάστινγκ
Φρανσίν Μάισλερ για του «Αμαρτωλούς»
Κασάντρα Κουκουκούντις για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»
Τζένιφερ Βεντίτι για το «Marty Supreme»
Νίνα Γκολντ για το «Αμνετ»
Γκάμπριελ Ντομίνγκες για το «Μυστικό Πράκτορα»
Κομμώσεις και Μακιγιάζ
Κομμώσεις και Μακιγιάζ
Kokuho
Frankenstein
Αμαρτωλοί
The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή
The Ugly Stepsister
Οπτικά Εφέ
Avatar: Φωτιά και Στάχτη
F1: Η Ταινία
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Αμαρτωλοί
Ηχος
F1: Η Ταινία
Αμαρτωλοί
Frankenstein
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Sirat
