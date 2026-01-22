Τζέσι Πλέμονς, Έμμα Στόουν, Γιώργος Λάνθιμος στην πρεμιέρα της ταινίας «Βουγονία» στο Λονδίνο.

Τέσσερις υποψηφιότητες για τα Οσκαρ 2026 κέρδισε η ταινία Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου και μεταξύ αυτών για την Καλύτερη Ταινία.

Τις υποψηφιότητες για τις 24 κατηγορίες των Οσκαρ ανακοίνωσαν σε ζωντανή σύνδεση από το Θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Αντζελες, η Αμερικανίδα ηθοποιός Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple», «The Minecraft Movie») και ο Αμερικανός ηθοποιός Λιούις Πούλμαν («Top Gun: Maverick», «Thunderbolts»). H 98η τελετή απονομής των Βραβείων Οσκαρ του 2026 θα γίνει στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’ Μπράιεν.

Advertisement

Advertisement

Οι υποψηφιότητες για τα Οσκαρ 2026:

Καλύτερη Ταινία

Βουγονία (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Αμνετ (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Μια Μάχη Μετά την Αλλη (Warner Bros.)

Advertisement

Συναισθηματική Αξία (Neon)

Αμαρτωλοί (Warner Bros.)

Ο Μυστικός Πράκτορας

Advertisement

F1: Η Ταινία

Train Dreams (Netflix)

Σκηνοθεσία

Advertisement

Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Advertisement

Γιοακίμ Τρίερ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Advertisement

Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Αμνετ»

Advertisement

Ρόουζ Μπερν για το «Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα»

Ρενάτε Ράινσβε για τη «Συναισθηματική Αξία»

Εμα Στόουν για τη «Βουγονία»

Κέιτ Χάντσον για το «Song Sung Blue»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ιθαν Χοκ για το «Blue Moon»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τους «Αμαρτωλούς»

Βάγκνερ Μόουρα για τον «Μυστικό Πράκτορα»

Διασκευασμένο Σενάριο

Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»

Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ για το «Train Dreams»

Γουίλ Τρέισι για τη «Βουγονία»

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για το «Frankenstein»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ρόμπερτ Κάλοου για το «Blue Moon»

Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Τζαφάρ Παναχί για το «Ενα Απλό Ατύχημα»

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Τζέικομπ Ελόρντι για το «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο για τους «Αμαρτωλούς»

Σον Πεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τη «Συναισθηματική Αξία»

Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons»

Γούνμι Μοσάκου για τους «Αμαρτωλούς»

Τεγιάνα Τέιλορ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Μουσική

Τζέρσκιν Φέντριξ για τη «Βουγονία»

Αλεξάντερ Ντεσπλά για το «Frankestein»

Μαξ Ρίχτερ για το «Αμνετ»

Τζόνι Γκρίνγουντ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Λούντβιγκ Γκόρανσον για τους «Αμαρτωλούς»

Φωτογραφία

Ντάριους Κόντζι για το «Marty Supreme»

Ντάν Λόστσεν για το «Frankenstein»

Μάικλ Μπάουμαν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου για τους «Αμαρτωλούς»

Αντόλφο Βελόζο για το «Train Dreams»

Κοστούμια

Κέιτ Χόλεϊ για το «Frankenstein»

Μαλκγόζια Τουρζάνσκα για το «Αμνετ»

Marty Supreme

Ρουθ Ε. Κάρτερ για τους «Αμαρτωλούς

Avatar: Fire and Ash

Μοντάζ

Στίβεν Μιριόνε για το «F1: Η Ταινία»

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Αντι Γιούργκενσεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Μάικλ Π. Σόγιερ για τους «Αμαρτωλούς»

Τραγούδι

«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το «KPop Demon Hunters»

«Sweet Dreams of Joy» από το «Viva Verdi»

«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από τους «Αμαρτωλούς»

«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το «Relentless»

«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το «Train Dreams»

Σκηνογραφία

Ταμάρα Ντέβερελ για το «Frankenstein»

Χάνα Μπίτσλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Φιόνα Κρόμπι για το «Αμνετ»

Τζακ Φισκ για το «Marty Supreme»

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Συναισθηματική Αξία (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

O Μυστικός Πράκτορας (Βραζιλία)

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (Τυνησία)

Ενα Απλό Ατύχημα (Γαλλία)

Ταινία Animation

Arco

Elio

In Your Dreams

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Ζωούπολη 2

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

The Perfect Neighbor (Netflix)

The Alabama Solution (HBO)

Come See Me in the Good Light (Apple)

Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness



Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters”

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

Butcher’ Stain

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Κάστινγκ

Φρανσίν Μάισλερ για του «Αμαρτωλούς»

Κασάντρα Κουκουκούντις για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Τζένιφερ Βεντίτι για το «Marty Supreme»

Νίνα Γκολντ για το «Αμνετ»

Γκάμπριελ Ντομίνγκες για το «Μυστικό Πράκτορα»

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Kokuho

Frankenstein

Αμαρτωλοί

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

The Ugly Stepsister

Οπτικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Αμαρτωλοί

Ηχος

F1: Η Ταινία

Αμαρτωλοί

Frankenstein

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Sirat

Περισσότερα εδώ