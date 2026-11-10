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Πέντε απολυμένοι συνάδελφοι, ένα κερδισμένο Τζόκερ. Έξι αριθμοί που άλλαξαν τις ζωές τους για πάντα. Τύχη ή κατάρα; Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει; Σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται, το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης ξεγυμνώνοντας προθέσεις, σαμποτάροντας συναισθήματα και μετατρέποντας τη φιλία σε πεδίο μάχης.

Ο Κώστας Χαραλάμπους, μετά τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη, επιστρέφει με την ταινία «Οβολός».

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Πρωταγωνιστεί ο Πάνος Βλάχος και μαζί τους οι Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος.

Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει;

«Το Κακό δεν είναι πάντα θορυβώδες και φανερό», αναφέρει ο Κώστας Χαραλάμπους στο σημείωμα του. «Συχνά είναι σιωπηλό, ύπουλο, εκδηλώνεται ως αδιαφορία, ως ηθική τύφλωση απέναντι στον πόνο του άλλου, ως άρνηση της ενσυναίσθησης. Είναι η παθητική αποδοχή της αδικίας, η άρνηση ανάληψης ευθύνης, η εκλογίκευση της σκληρότητας. Αυτή η «κοινοτοπία του κακού», όπως την ανέδειξε η Χάννα Άρεντ, αποκαλύπτει την τρομακτική του ικανότητα να ενσωματώνεται στην καθημερινότητα, να γίνεται αποδεκτό ως μέρος της ανθρώπινης συνθήκης. Σε εποχές κρίσης, αυτή η απάθεια στον πόνο του άλλου φτάνει στο αποκορύφωμά της. Κατά κανόνα, ξεκινάει από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η ζωή μας στον Δυτικό Πολιτισμό: είναι μια απάθεια, γέννημα αυτού του σάπιου πολιτισμού, που συντηρείται με την ανοχή μας και ταΐζεται από τις πολιτικές επιλογές».

H ταινία είχε την ελληνική πρεμιέρα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως Ειδική Προβολή και κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες πανελλαδικά στις 3 Δεκεμβρίου.