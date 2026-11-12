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Ο Orley ανέλαβε επίσης τη συγγραφή του σεναρίου βασιζόμενος σε προηγούμενη επεξεργασία των Deborah Kaplan και Harry Elfont.

Την παραγωγή της νέας ταινίας ανέλαβαν οι Neal Moritz και Tania Landau μέσω της εταιρείας Original Film.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το καστ, την ημερομηνία κυκλοφορίας ή το περιεχόμενο της υπόθεσης.

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Η Warner Bros. ετοιμάζει το remake μιας από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές κομεντί, της ταινίας «You’ve Got Mail» («Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας»), η οποία κυκλοφόρησε το 1998. Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία του νέου κινηματογραφικού εγχειρήματος αναλαμβάνει ο Τζέισον Ορλέι.

Προς το παρόν, δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση της νέας ταινίας. Ο Τζέισον Ορλέι έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου, βασιζόμενος σε μια προηγούμενη εκδοχή που είχαν δημιουργήσει οι Ντέμπορα Κάπλαν και Χάρι Έλφοντ.

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Η αρχική ταινία «You’ve Got Mail», σε σκηνοθεσία της Νόρα Έφρον, είχε ως πρωταγωνιστές δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, τον Τομ Χανκς και τη Μεγκ Ράιαν.

A reboot of “You’ve Got Mail” is in the works at Warner Bros. • Jason Orley is attached to direct • Plot details remain under wraps https://t.co/Zf1ZR0iwFW https://t.co/n016c7EIem November 10, 2026

Ο Tom Hanks υποδύθηκε τον Joe Fox, έναν ισχυρό επιχειρηματία του χώρου των βιβλιοπωλείων, ο οποίος απειλεί να οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή την Kathleen Kelly, την οποία ενσάρκωσε η Meg Ryan. Η Kathleen είναι ιδιοκτήτρια ενός ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου με παιδικά βιβλία, το οποίο κινδυνεύει να χάσει τους πελάτες του εξαιτίας του νέου καταστήματος που ανοίγει ο επιχειρηματίας.

Οι δύο ήρωες αρχίζουν να αναπτύσσουν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό μέσω του AOL Messenger, της δημοφιλούς υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων εκείνης της εποχής, η οποία πλέον δεν λειτουργεί. Χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική ταυτότητα ο ένας του άλλου, ξεκινούν μια ανώνυμη διαδικτυακή ερωτική ιστορία.

Στο καστ της ταινίας συμμετείχαν επίσης οι Γκρεγκ Κινίαρ, Πάρκερ Πόουζυ και Στιβ Ζαν. Η κινηματογραφική παραγωγή γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθώς κυκλοφόρησε στις αίθουσες την περίοδο των Χριστουγέννων και κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό που ανερχόταν σε περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια.

Η ιστορία της ταινίας του 1998 δεν ήταν εξ ολοκλήρου πρωτότυπη, καθώς βασίστηκε στο θεατρικό έργο «Parfumerie» του Ούγγρου συγγραφέα Λάσλο Μίκλος, το οποίο γράφτηκε το 1937. Το ίδιο έργο είχε αποτελέσει στο παρελθόν την πηγή έμπνευσης για την κλασική ρομαντική κωμωδία «The Shop Around the Corner» του 1940, με πρωταγωνιστές τους Jimmy Stewart και Margaret Sullavan.

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Η νέα κινηματογραφική εκδοχή έρχεται, επομένως, να ανανεώσει μια ιστορία με μακρά διαδρομή στον κινηματογράφο, η οποία έχει ήδη μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Τζέισον Ορλέι αναλαμβάνει το νέο «You’ve Got Mail» έχοντας ήδη ολοκληρώσει πρόσφατα τη φάση του post-production για την κωμωδία «Close Personal Friends» της Amazon.

Η παρουσία του στον χώρο της τηλεόρασης περιλαμβάνει, επίσης, τη σκηνοθεσία έξι επεισοδίων της σειράς «Bupkis», με πρωταγωνιστή τον Πιτ Ντέιβιντσον, η οποία κυκλοφόρησε το 2023 μέσα από την πλατφόρμα Peacock.

Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για το καστ της νέας ταινίας, την ημερομηνία κυκλοφορίας ή το πότε αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται ήδη στη νέα προσέγγιση μιας ιστορίας που συνδέθηκε με την εποχή των πρώτων διαδικτυακών ερωτικών σχέσεων και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη ρομαντική κωμωδία.

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Με πληροφορίες από Variety, Deadline