Η νέα παραγωγή του Τακάσι Γιαμαζάκι, που αποτελεί σίκουελ του βραβευμένου με Όσκαρ «Godzilla Minus One» (2023)

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Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα ξενόγλωσσης live-action παραγωγής στην ιστορία της Βόρειας Αμερικής, επωφελούμενο από τις θετικές κριτικές και την εκτεταμένη προβολή σε αίθουσες προηγμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Παράλληλα, η κινηματογραφική αγορά παρουσίασε συνολική άνοδο 86% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό Σαββατοκύριακο, φτάνοντας τα 114 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλες παραγωγές όπως το «The Cat in the Hat» και το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» κατέγραψαν σημαντική εμπορική παρουσία, ενώ νέες κυκλοφορίες όπως το «Wild Horse Nine» και το «Ramayana: Rise of a Legend» αναμένεται να επηρεάσουν τη δυναμική των επόμενων εβδομάδων.

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Ο Γκοτζίλα αποδείχθηκε πολύ ισχυρός αντίπαλος. Το «Godzilla Minus Zero» κατέκτησε την κορυφή του box office σε ΗΠΑ και Καναδά, με εισπράξεις 31,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο για μια ξενόγλωσση παραγωγή στη Βόρεια Αμερική.

Το «Godzilla Minus Zero» καταγράφει πλέον το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της Βόρειας Αμερικής για ξενόγλωσση live-action ταινία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η κινεζική ταινία πολεμικών τεχνών «Hero», με 17,8 εκατομμύρια δολάρια το 2002.

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Το σίκουελ του «Godzilla», με σήμανση R (ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 17 ετών χωρίς συνοδεία ενήλικα), επωφελήθηκε από τις εξαιρετικές κριτικές και τις ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις του κοινού (90% στο Rotten Tomatoes και βαθμολογία «A» στις δημοσκοπήσεις εξόδου του CinemaScore), καθώς και από το αυξημένο ενδιαφέρον για τις αίθουσες προηγμένων τεχνικών προδιαγραφών και μεγάλου φορμά.

Πρόκειται για την πρώτη ιαπωνική παραγωγή που γυρίστηκε ειδικά για Imax. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το Imax που προσέλκυσε τους θεατές. Οι αίθουσες Premium Large Format (PLF), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αίθουσες Dolby, αντιπροσώπευσαν το εντυπωσιακό 74% των συνολικών πωλήσεων εισιτηρίων. Συγκριτικά, η «Οδύσσεια» συγκέντρωσε το 53% των εισπράξεών του κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της από αίθουσες PLF.

Το «Godzilla Minus Zero» χτίζει πάνω στην επιτυχία της προηγούμενης περιπέτειας με τέρατα kaiju, το «Godzilla Minus One» του 2023. Η ταινία επιστημονικής φαντασίας σημείωσε ένα καλύτερο από το αναμενόμενο άνοιγμα, με εισπράξεις 11,4 εκατομμυρίων δολαρίων, και στη συνέχεια έφτασε τα 57 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και τα 113 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ απέσπασε και το Όσκαρ οπτικών εφέ.

Σε σκηνοθεσία Takashi Yamazaki, η νέα ταινία διαδραματίζεται δύο χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης, καθώς ο Γκοτζίλα αναγεννάται και επανεμφανίζεται για να αντιμετωπίσει ένα νέο τέρας που τρομοκρατεί τη μεταπολεμική Ιαπωνία.

«Το “Godzilla” είναι επιτυχία», σχολιάζει ο David A. Gross του FranchiseRe, που ειδικεύεται στα στοιχεία του box office. «Οι κριτικές των κινηματογραφικών συντακτών και οι βαθμολογίες του κοινού είναι και πάλι εξαιρετικές. Το άνοιγμα αυτού του Σαββατοκύριακου ανεβάζει την ιαπωνική παραγωγή σε ένα νέο επίπεδο».

Το «The Cat in the Hat» έγινε δεκτό με θετικά σχόλια από το κοινό, αποσπώντας βαθμολογία «A» στο CinemaScore, γεγονός που ενδέχεται να συμβάλει στη διατήρηση της εμπορικής του δυναμικής τις επόμενες εβδομάδες -30,5 εκατ. δολαρίων είναι οι εισπράξεις του στο παγκόσμιο box office. Οι κριτικοί, ωστόσο, δεν ήταν εξίσου επιεικείς, με αποτέλεσμα η ταινία να συγκεντρώσει μόλις 45% στο Rotten Tomatoes.

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Οι αιθουσάρχες ελπίζουν στον Νοέμβριο

Οι αιθουσάρχες ελπίζουν ότι η ανοδική αυτή δυναμική θα συνεχιστεί και μέσα στον Νοέμβριο, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές κυκλοφορίες: τη χριστουγεννιάτικη ταινία φαντασίας «Ebenezer» της Paramount, με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ, το πρίκουελ της σειράς «The Hunger Games», με τίτλο «Sunrise on the Reaping», από τη Lionsgate, την κωμωδία «Focker in Law» της Universal, στην οποία η Ariana Grande συμπρωταγωνιστεί με τους Μπεν Στίλερ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καθώς και την ταινία κινουμένων σχεδίων «Hexed» της Disney.

Στο μεταξύ, η -εξαιρετική- μαύρη κωμωδία «Wild Horse Nine» με πρωταγωνιστές τους Τζον Μάλκοβιτς και Σαμ Ρόκγουελ και σκηνοθέτη τον Μάρτιν ΜακΝτόνα, βρέθηκε στην όγδοη θέση του box office, συγκεντρώνοντας 6 εκατομμύρια δολάρια από 1.100 αίθουσες. Πρόκειται για ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα για την ταινία, η οποία θεωρείται υποψήφια για σημαντικές διακρίσεις στα Όσκαρ και κυκλοφόρησε εξαρχής σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό αιθουσών σε σύγκριση με την προηγούμενη ταινία του ΜακΝτόνα, «The Banshees of Inisherin» του 2022. Το «Wild Horse Nine» ακολουθεί δύο αξιωματικούς της CIA, καθώς μεταβαίνουν από το Σαντιάγο στη Νήσο του Πάσχα, λίγο πριν από ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή.

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Με πληροφορίες από Variety

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