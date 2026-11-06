Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η «Γιορτή του Σινεμά» προσέλκυσε 100.000 θεατές την περασμένη Πέμπτη, ωστόσο η συνολική κίνηση του τετραημέρου παρουσίασε πτώση της τάξεως του 30 τοις εκατό σε σύγκριση με την περσινή διοργάνωση.

Η ταινία «Coyote vs.

Acme» κατέλαβε την πρώτη θέση στο ελληνικό box office του τετραημέρου, σημειώνοντας όμως χαμηλότερες εισπράξεις από τις αρχικές προσδοκίες των αιθουσών.

Ορισμένες παλαιότερες παραγωγές διατήρησαν μια σταθερή παρουσία στο Top 10, ενώ τρεις νέες κινηματογραφικές ταινίες κατέγραψαν απογοητευτικά ανοίγματα, συγκεντρώνοντας πολύ περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων κατά την πρώτη τους προβολή.

Δύο επιπλέον νέες κυκλοφορίες εισήλθαν στη λίστα των δέκα δημοφιλέστερων ταινιών, παρουσιάζοντας ωστόσο χαμηλές επιδόσεις παρά την προβολή τους σε σημαντικό αριθμό αιθουσών σε όλη τη χώρα.

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Μια μικρή ανάσα πήραν οι κινηματογραφικές αίθουσες με τη «Γιορτή του Σινεμά», αγγίζοντας τα 100.000 εισιτήρια την προηγούμενη Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου. Οι προσδοκίες όμως, για μία επανεκκίνηση, μετά τη συνεχιζόμενη πτώση του φθινοπώρου, παραμένουν μάλλον θολές, καθώς στο τετραήμερο άνοιγμα της προηγούμενης εβδομάδας (29/10-01/11) παρατηρήθηκε και πάλι μία ελαφρά πτώση εισιτηρίων από την περσινή χρονιά. Σημειώνεται ότι από την πρώτη χρονιά της Γιορτής του Σινεμά το 2023, με γενική είσοδο 2 ευρώ έναντι των 3 της φετινής, η πτώση είναι αρκετά μεγάλη και φτάνει κοντά στο 30 τοις εκατό.

Την πρώτη θέση στο Top 10 της προηγούμενης εβδομάδας κατέλαβε, όπως αναμενόταν, το διασκεδαστικό και καλογυρισμένο «Coyote vs. Acme». Ωστόσο, η υβριδική κωμωδία, συνδυασμός animation και ζωντανής δράσης, με ήρωα το θρυλικό Κογιότ, που προβλήθηκε σε έναν τεράστιο αριθμό αιθουσών, δεν έφτασε στα εισιτήρια που προβλεπόταν, παραμένοντας κάτω από τις 20.000 εισιτήρια.

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Χαρακτηριστικό είναι ότι καλά πήγαν αρκετές παλαιότερες ταινίες, με την «Οδύσσεια», που έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο εισιτήρια, να ξαναμπαίνει στο Top 10 και μάλιστα στην έκτη θέση. Μάλλον στενάχωρο μόνο μπορεί να χαρακτηριστεί το κάκιστο άνοιγμα των τριών εξαιρετικών φιλμ «Μουλέν: Ο Αντιστασιακός», «Η Σκιά του Πατέρα Μου» και «Αετοί της Δημοκρατίας», που όλες μαζί δεν έφτασαν ούτε στα μισά από την τελευταία ταινία του Top 10, μία μέτρια ταινία τρόμου, το «Resident Evil».

Δύο ακόμη νέες ταινίες κατάφεραν να μπουν στο Top 10, η αξιόλογη αντισυμβατική ρομαντική κομεντί, «Φτιαγμένος για Εκείνη» και η εντελώς αδιάφορη ταινία τρόμου «Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο», αλλά με χαμηλές επιδόσεις και οι δύο και ειδικά η δεύτερη, που προβλήθηκε σε 51 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι πίσω από το «Coyote vs. Acme», διατηρήθηκαν τα φιλμ «Clayface», στη δεύτερη θέση, «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», στην τρίτη και «Στην Καρδιά του Κτήνους», στην τέταρτη, παρουσιάζοντας μία συγκυριακή αύξηση εισιτηρίων.

Το ελληνικό Top 10 για 29/10-01/11

1. «Coyote vs. Acme», 19.344 εισιτήρια (σε 139 αίθουσες πανελλαδικά) και 25.353 συνολικά μέχρι 4/11.

2. «Clayface», 16.108 εισιτήρια (σε 61 αίθουσες) και συνολικά 36.862.

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3. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 15.608 εισιτήρια (σε 72 αίθουσες) και συνολικά 100.018.

4. «Στην Καρδιά του Κτήνους», 12.189 εισιτήρια (56 αίθουσες) και συνολικά 107.111.

5. «Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο», 8. 365 (σε 51 αίθουσες) και συνολικά 9.701.

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6. «Οδύσσεια», 7.440 εισιτήρια (σε 34 αίθουσες) και συνολικά 1.072.623.

7. «Minions & Τέρατα», 7.302 (σε 50 αίθουσες) και συνολικά 239.592.

8. «Φτιαγμένος για Εκείνη», 8.339 εισιτήρια (σε 33 αίθουσες) και συνολικά 6.881

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9. «Resident Evil», 6.640 εισιτήρια (σε 33 αίθουσες) και συνολικά 94.651.

10. «Τερατο-Μία» 6.502 εισιτήρια (σε 35 αίθουσες) και συνολικά 6.742.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

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