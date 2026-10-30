Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κινηματογραφικές αίθουσες κατέγραψαν σημαντική πτώση στα εισιτήρια την περασμένη εβδομάδα, καθώς το κοινό απέφυγε τις νέες κυκλοφορίες ταινιών.

Η υπερηρωική ταινία τρόμου «Clayface» βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα με λιγότερα από 10.000 εισιτήρια κατά το πρώτο τετραήμερο προβολής της.

Η κινηματογραφική κίνηση επέστρεψε σε χαμηλά επίπεδα, υποδεικνύοντας ότι η τακτική του υπερπληθωρισμού νέων τίτλων στις αίθουσες δεν αποδίδει πλέον τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων δραματικών παραγωγών με γνωστούς πρωταγωνιστές, απέτυχαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού κατά το διάστημα 22-25 Οκτωβρίου.

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Ακόμη μία σημαντική πτώση στα εισιτήρια κατέγραψαν την περασμένη εβδοαμάδα οι κινηματογραφικές αίθουσες, με το κοινό να γυρνά την πλάτη σχεδόν σε όλες τις νέες ταινίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μόνη ταινία που προσέγγισε τα 10.000 εισιτήρια, καταφέρνοντας να ανέβει και στην κορυφή του Top 10, στο πρώτο τετραήμερο προβολών της προηγούμενης εβδομάδας (22-25/10), ήταν η πολυδιαφημισμένη υπερηρωική ταινία τρόμου των DC Studios, «Clayface», ενώ μόνο ένα φιλμ από τις νέες κυκλοφορίες κατάφερε να την ακολουθήσει στην πρώτη δεκάδα και αυτό ήταν το παιδικό animation «Γάτες στο Μουσείο 2», με 5.000, όταν πριν τρία χρόνια το πρώτο φιλμ είχαν δει περίπου 50.000 θεατές.

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Μετά το καλοκαιρινό εκρηκτικό άλμα των εισιτηρίων, πρωτίστως από την «Οδύσσεια» του Νόλαν και δευτερευόντως από το δημοφιλές υπερηρωικό «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», η κινηματογραφική κίνηση επιστρέφει και πάλι στα μετριότατα επίπεδα του παρελθόντος, ενώ είναι φανερό ότι δεν αποδίδει η τακτική του υπερπληθωρισμού νέων τίτλων κάθε εβδομάδα.

Από τις ταινίες που έμειναν εκτός Top 10 αξίζει να αναφερθεί ότι το απαιτητικό ψυχολογικό δράμα «Βασίλισσα στη Θάλασσα», με τους Ζιλιέτ Μπινός και Τομ Κόρτνεϊ, δεν κατάφερε να πιάσει ούτε 2.500 εισιτήρια, λόγω και του δύσκολου θέματός της για το Αλτσχάιμερ. Αλλά τι να πει κάποιος και για το βιογραφικό δράμα «Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία», για μια εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής ιστορίας, που δεν κατάφερε να βάλει στις αίθουσες ούτε 500 θεατές!

Χαρακτηριστικό του Box Office, η διατήρηση στην τρίτη θέση του Top 10 της περιπέτειας, με τον Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους», πίσω από το, επίσης, ανθεκτικό εμπορικά θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι».

Το ελληνικό Top 10 για τις ημέρες 22-25/10

1. «Clayface», 9.659 εισιτήρια (σε 60 αίθουσες πανελλαδικά) και 16.729 συνολικά μέχρι 28/10.

2. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 7.424 εισιτήρια (σε 56 αίθουσες) και 81.440 συνολικά.

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3. «Στην Καρδιά του Κτήνους», 5.588 εισιτήρια (σε 46 αίθουσες) και 93.287 συνολικά.

4. «Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου», 4.731 εισιτήρια (σε 56 αίθουσες) και 6.586 συνολικά.

5. «Άλλη Μαμά», 4.228 εισιτήρια (σε 35 αίθουσες) και 47.042 συνολικά.

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6. «Minions & Τέρατα», 3.336 (σε 42 αίθουσες) και 232.011 συνολικά.

7. «Ντίγκερ», 5.175 εισιτήρια (σε 24 αίθουσες) και 36.899 συνολικά.

8. «Naza», 3.250 εισιτήρια (σε 23 αίθουσες) και 25.119 συνολικά.

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9. «Primetime», 3.219 εισιτήρια (σε 24 αίθουσες) και 20.504 συνολικά.

10. «Ο Ασχημογλυκούλης», 3.005 εισιτήρια (σε 50 αίθουσες) και 8.838 συνολικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

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