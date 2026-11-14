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Το νέο εγχείρημα του στούντιο υιοθετεί ένα υβριδικό οπτικό ύφος, συνδυάζοντας τρισδιάστατα ψηφιακά γραφικά με ψηφιακά ζωγραφισμένες στο χέρι υφές.

Η υπόθεση της ταινίας εκτυλίσσεται στη Βενετία και εστιάζει σε έναν μαύρο γάτο που προσπαθεί να επιβιώσει από επικίνδυνες καταστάσεις.

Στο φωνητικό καστ της παραγωγής συμμετέχουν σημαντικοί ηθοποιοί, όπως ο Μαρκ Ράφαλο, ο Λόρενς Φίσμπερν και η Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Η επιλογή αυτής της διαφορετικής αισθητικής προσέγγισης σηματοδοτεί την πρόθεση της Pixar να πειραματιστεί με νέες μορφές κινηματογραφικής αφήγησης και να αναζητήσει εκ νέου τη δημιουργική της ταυτότητα.

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Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων της Pixar με τίτλο «Gatto», με το στούντιο να δοκιμάζει μια διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση. Αυτή η αλλαγή είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη, καθώς η νέα ταινία δεν φιλοδοξεί να ξεχωρίσει μόνο για την ιστορία της, αλλά κυρίως για την ιδιαίτερη αισθητική της, σύμφωνα με το World of Reel.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ενρίκο Καζαρόζα, δημιουργός της ταινίας «Luca», ενώ το «Gatto» αποτελεί μια νέα προσπάθεια της Pixar να εξερευνήσει διαφορετικά μονοπάτια στον χώρο του animation.

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Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, βρίσκεται στην τεχνική της ταινίας. Σε αντίθεση με το γυαλιστερό, τρισδιάστατο ψηφιακό animation που έχει καθιερώσει την Pixar, το «Gatto» φαίνεται να συνδυάζει τρισδιάστατα ψηφιακά γραφικά (3D CGI) με ψηφιακά ζωγραφισμένες στο χέρι υφές.

Αρχικά, υπήρχαν πληροφορίες ότι η ταινία θα χρησιμοποιούσε εξ ολοκλήρου εικόνες ζωγραφισμένς στο χέρι. Αν και τελικά φαίνεται πως δεν θα ακολουθήσει πλήρως αυτή την κατεύθυνση, η επιλογή ενός υβριδικού οπτικού ύφους αποτελεί ένα ενδιαφέρον βήμα για την Pixar, η οποία δείχνει πλέον πρόθυμη να πειραματιστεί με νέες μορφές κινηματογραφικής αφήγησης.

Η ιστορία του «Gatto» εκτυλίσσεται στη Βενετία και ακολουθεί έναν μαύρο γάτο που λατρεύει τη μουσική, αλλά βρίσκεται μπλεγμένος σε μια επικίνδυνη περιπέτεια. Κυνηγημένος από τη μαφία και απομονωμένος από τους κατοίκους της πόλης εξαιτίας των προλήψεων που συνοδεύουν το μαύρο χρώμα του, προσπαθεί να ξεφύγει από μια κατάσταση που γίνεται ολοένα και πιο απειλητική.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο πρωταγωνιστής έχει ήδη εξαντλήσει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, γεγονός που κάνει την επιβίωσή του ακόμη πιο δύσκολη.

Η αλλαγή καλλιτεχνικής κατεύθυνσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Pixar αναζητά ξανά τη δημιουργική της ταυτότητα. Η χρυσή εποχή του στούντιο, κατά την οποία σχεδόν κάθε νέα κυκλοφορία εξελισσόταν σε κινηματογραφικό γεγονός, φαίνεται πλέον να ανήκει στο παρελθόν.

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Από το 1995 έως το 2010, η Pixar παρουσίασε μια εντυπωσιακή σειρά ταινιών που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία του animation. Τα «Toy Story», «Toy Story 2», «Μπαμπούλας Α.Ε.», «Ψάχνοντας τον Νέμο», «Οι Απίθανοι», «Αυτοκίνητα», «Ρατατούης», «WALL-E», «Ψηλά στον Ουρανό» και «Toy Story 3» αποτελούν μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα μιας εξαιρετικά δημιουργικής περιόδου. Για περίπου 15 χρόνια, το στούντιο παρέδιδε τη μία επιτυχία μετά την άλλη, με τις συνέχειες να περιορίζονται κυρίως στις δύο πρώτες ταινίες «Toy Story», οι οποίες δικαίωσαν απόλυτα την ύπαρξή τους.

Στη ταινία δανείζουν τη φωνή τους οι Μαρκ Ράφαλο, Λόρενς Φίσμπερν, Τζον Τουρτούρο, Τζέισον Σουόρτσμαν, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Τζέισον Μαντζούκας, ενώ στο καστ συμμετέχει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, Ενρίκο Καζαρόζα.

Το «Gatto» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 5 Μαρτίου 2027.

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Με πληροφορλιες από The World of Reel