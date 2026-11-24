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Η έρευνα εστιάζει σε φερόμενη συνάντηση του αντιπροέδρου με στέλεχος της εταιρείας Vitol, η οποία αργότερα εξασφάλισε επικερδείς άδειες εμπορίας πετρελαίου.

Η γερουσιαστής Μάγκι Χασάν ζήτησε από το γραφείο του Βανς την παράδοση εγγράφων και επικοινωνιών που σχετίζονται με τον εν λόγω χρηματιστή εμπορευμάτων.

Ο αντιπρόεδρος και ο χρηματιστής αρνούνται τη συνάντηση, παρά τις ενδείξεις από αρχεία πτήσεων που τοποθετούν τα αεροσκάφη τους στο ίδιο αεροδρόμιο.

Ο εν λόγω δωρητής είχε συνεισφέρει σημαντικά ποσά στην πολιτική καμπάνια του Βανς και στην εκλογική προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ.

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Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ διερευνά εάν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, διαδραμάτισε κάποιον ρόλο στην ανάθεση μιας ιδιαίτερα επικερδούς συμφωνίας για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας στον κολοσσό εμπορίας εμπορευμάτων Vitol, σύμφωνα με επιστολή που είδε το Reuters.

Η έρευνα ακολουθεί αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αποκάλυψε μια συνάντηση μεταξύ του Βανς και του χρηματιστή εμπορευμάτων της Vitol, Τζον Άντισον , μία εβδομάδα πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισβάλουν στη Βενεζουέλα και συλλάβουν τον αυταρχικό ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

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«Σας γράφω σήμερα εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία μου ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσατε τη θέση σας ως αντιπρόεδρος για να βοηθήσετε έναν σημαντικό πολιτικό δωρητή να εξασφαλίσει επικερδείς επιχειρηματικές ευκαιρίες που αφορούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας», αναφέρει η επιστολή που απέστειλε στον Βανς η γερουσιαστής Μάγκι Χασάν, Δημοκρατική από το Νιου Χάμσαϊρ.

Η Χασάν θα αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον Ιανουάριο, όταν θα συγκροτηθεί το νέο Κογκρέσο. Ζητά από το γραφείο του Βανς να της παραδώσει σειρά εγγράφων έως τις 14 Δεκεμβρίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επικοινωνίες του Βανς ή συνεργατών του με τον Άντισον ή την εμπορική εταιρεία.

Η συνάντηση μεταξύ του Βανς και του Άντισον πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Βανς στο Yellowstone Club της Μοντάνα, ένα υπερπολυτελές θέρετρο για σκι και γκολφ, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Εκείνη την περίοδο, ο Άντισον εργαζόταν ως διαπραγματευτής στην αγορά βενζίνης για τη Vitol και δεν διέθετε εξειδίκευση στην εμπορία αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με την εταιρεία. Αποχώρησε από τη Vitol νωρίτερα φέτος.

Ο Βανς και ο Άντισον συζήτησαν για τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το πρόσωπο που γνώριζε το περιεχόμενο της συνάντησης και είχε ενημερωθεί σχετικά από τον ίδιο τον Άντισον.

Ο Βανς ενδιαφερόταν ιδιαίτερα να μάθει πόσο γρήγορα θα μπορούσε να διατεθεί προς πώληση το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας, εάν οι ΗΠΑ αποκτούσαν υποθετικά τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, ανέφερε η ίδια πηγή. Ο Άντισον διαβεβαίωσε τον Βανς ότι η Vitol βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να αναλάβει αυτή την αποστολή.

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Τόσο ο Βανς όσο και ο Άντισον αρνήθηκαν ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Στην επιστολή της, η Χασάν έγραψε: «Παρά τις διαψεύσεις από το γραφείο σας και τον κ. Άντισον, τα αρχεία πτήσεων τοποθετούν το ιδιωτικό του αεροσκάφος και το κυβερνητικό αεροσκάφος σας στο ίδιο αεροδρόμιο της Μοντάνα την ημέρα της αναφερόμενης συνάντησης».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Βανς, Λουκ Σρέντερ (Luke Schroeder), δήλωσε: «Η φερόμενη συνάντηση στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ».

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Το Reuters δεν είχε διευκρινίσει στο αρχικό δημοσίευμά του ότι η συνάντηση έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο.

Η Vitol και ο Άντισον δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν.

Ο Άντισον επιβεβαίωσε στο Reuters ότι στις 5 Ιανουαρίου —δύο ημέρες μετά την επιχείρηση που ανέτρεψε τον Μαδούρο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έως και 100 ανθρώπων— ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ (Chris Wright), τον κάλεσε στο γραφείο του στο Χιούστον με μια πρόταση που δεν μπορούσε να αρνηθεί.

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Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδίαζε να ξεκινήσει την πώληση του αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, χώρας-μέλους του ΟΠΕΚ στη Νότια Αμερική, σε διεθνείς αγοραστές, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επικείμενη πολιτική μετάβαση. Ο Ράιτ ήθελε να μάθει εάν η Vitol ενδιαφερόταν να αναλάβει το έργο.

Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι ο Ράιτ τηλεφώνησε στον Άντισον στις 5 Ιανουαρίου για να συζητήσουν το ζήτημα της Βενεζουέλας.

Μέσα σε λίγες ημέρες, η Vitol και η ανταγωνίστριά της στον τομέα της εμπορίας εμπορευμάτων, Trafigura, εξασφάλισαν ειδικές άδειες για την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τις δύο εταιρείες.

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Έκτοτε, οι δύο εταιρείες έχουν αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την εμπορική διάθεση του πετρελαίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανεξάρτητων ειδικών.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίστηκαν έσοδα άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Άντισον είχε στηρίξει από νωρίς τον Βανς, συνεισφέροντας 300.000 δολάρια το 2022 στην πολιτική επιτροπή δράσης Protect Ohio Values, προκειμένου να ενισχύσει την επιτυχημένη υποψηφιότητα του Βανς για μία από τις έδρες της πολιτείας του Οχάιο στη Γερουσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC).

Αργότερα, ο Άντισον και η σύζυγός του, Σάνον, συνεισέφεραν συνολικά 7 εκατομμύρια δολάρια το 2024 σε πολιτικές επιτροπές δράσης, με στόχο να συμβάλουν στην εξασφάλιση της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής.

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