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«Υποκινούμενη» υποστηρίζει πως είναι η αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από το αξίωμα της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα ο γνωστός Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Τζον Κατσιματίδης.

Μιλώντα στην ΕΡΤ, ανέφερε πως η απομάκρυνση της Γκιλφόιλ από την αμερικανική πρεσβεία έγινε τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και σχολίασε η ίδια «έκανε σπουδαία δουλειά». Ωστόσο, συμπλήρωσε «Δεν ξέρω αν έκανε κάποιο λάθος».

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Σχετικά με το δημοσίευμα της «Wall Street Journal», το οποίο αποκάλυψε μηνύματα κειμένου τα οποία έδειχναν ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από τον δωρητή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Έρικ Ντίτερς, τα οποία, όπως είπε, όφειλε στην American Express, ο Τζον Κατσιματίδης ανέφερε πως η ίδια του εκμυστηρεύτηκε έπειτα από επικοινωνία που είχαν ότι «όλα είναι ψέματα».

«Μου είπε ότι στην American Express δεν μπήκαν ποτέ τα λεφτά. Μου είπε ακόμα ότι αυτόν τον άνθρωπο τον βοηθούσε ακόμα από τότε που κατέβαινε για κυβερνήτης του Κεντάκι και ότι αυτός της χρωστούσε 150.000 δολάρια. Της χρωστούσαν τα λεφτά από τότε που δούλευε με αυτόν τον άνθρωπο και δεν την πλήρωνε και αυτή έλεγε “πλήρωσε με, πλήρωσε με”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, είπε πως δεν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.