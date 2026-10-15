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Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διεξάγει επίσημη έρευνα για τη λειτουργία της πρεσβείας και την πρώην πρέσβη κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Οι καταγγελίες αφορούν πιθανή κατάχρηση πόρων, μη εγκεκριμένες μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα, αμφισβητούμενη αποδοχή δώρων και διατήρηση στενών σχέσεων με επιχειρηματικό όμιλο.

Επιπλέον, εξετάζονται αναφορές για αίτημα προς Έλληνες επιχειρηματίες σχετικά με την κάλυψη εξόδων για το πολυτελές αυτοκίνητο της πρώην πρέσβεως.

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Νέες λεπτομέρειες για όσα φέρεται να προηγήθηκαν της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα αποκαλύπτει η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ. Πρόκειται για τη δημοσιογράφο που έθεσε το σχετικό ερώτημα στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, οδηγώντας στην ανακοίνωση της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την αποχώρηση της Γκιλφόιλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τις τελευταίες ημέρες πριν από την απομάκρυνσή της, η Γκιλφόιλ φέρεται να επιχείρησε να αποσύρει από το διαδίκτυο δημοσιεύματα της βρετανικής εφημερίδας που αφορούσαν τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

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Ειδικότερα, ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, φέρεται να απευθύνθηκε σε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο παρέμβασης προς τη Daily Mail, ώστε να διαγραφεί αποκλειστικό δημοσίευμα σχετικά με λογαριασμό εστιατορίου που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρέμενε απλήρωτος.

Οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της ζήτησαν να προσκομίσει αποδεικτικό ότι είχε εξοφλήσει τον λογαριασμό με προσωπικά της χρήματα. Ωστόσο, πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι ο λογαριασμός είχε τελικά αποσταλεί απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία. Αυτό, κατά το ρεπορτάζ, εξηγεί γιατί η Γκιλφόιλ δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσει στην εφημερίδα απόδειξη προσωπικής πληρωμής.

Στο μικροσκόπιο του Γενικού Επιθεωρητή η λειτουργία της πρεσβείας

Παράλληλα, πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στη Daily Mail ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξακολουθεί να διεξάγει επίσημη έρευνα για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τη λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Τρεις από τις πηγές ανέφεραν ότι η έρευνα περιλαμβάνει καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση, μη εγκεκριμένες μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, αποδοχή δώρων υπό αμφισβητούμενες συνθήκες, καθώς και υπερβολικά στενή σχέση με εταιρεία που δραστηριοποιείται στους κλάδους της ενέργειας και των κατασκευών.

Πηγή που φέρεται να γνωρίζει την πορεία της έρευνας σχολίασε ότι η Γκιλφόιλ έκανε «το εντελώς αντίθετο» από όσα αναμένονται από ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει αναλάβει δημόσιο αξίωμα.

Το δημοσίευμα για το πολυτελές αυτοκίνητο

Η Ελίνα Σιράζ υπενθυμίζει, τέλος, ότι η Daily Mail είχε δημοσιεύσει αποκλειστικό ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν 250.000 δολάρια για την εξόφληση του πολυτελούς αυτοκινήτου της Γκιλφόιλ.

Οι αναφορές αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των δημοσιευμάτων για τον τρόπο ζωής της πρώην πρέσβεως και των καταγγελιών που, σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, εξετάζονται από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.