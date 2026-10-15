Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ μετά από καταγγελίες για χρηματισμό και κατάχρηση της θέσης της.

Η ίδια ισχυρίστηκε στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ότι τα επιβαρυντικά μηνύματα προς δωρητή δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αξιωματούχοι δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς της, καθώς η κυβέρνηση ανησυχούσε για τις αρνητικές πολιτικές επιπτώσεις ενόψει των εκλογών.

Η Γκιλφόιλ κατηγόρησε το προσωπικό της πρεσβείας για διαρροές πληροφοριών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς.

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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιχείρησε να αποδώσει στην τεχνητή νοημοσύνη την ευθύνη για την επιβαρυντική ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν δωρητή —ανταλλαγή που οδήγησε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα γράφει το Ηufficton post επικαλούμενο την εφημερίδα The Wall Street Journal.

Η Γκιλφόιλ, η οποία παραιτήθηκε την Τρίτη κατόπιν σχετικού αιτήματος της κυβέρνησης Τραμπ, βρισκόταν σε θέση άμυνας ήδη από την περασμένη εβδομάδα, όταν η Journal αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει από τον Έρικ Ντίτερς, σύμμαχο του Τραμπ, το ποσό των 100.000 δολαρίων για την κάλυψη χρεών από πιστωτικές κάρτες —πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της—, ζητώντας μάλιστα η καταβολή να γίνει μέσω τραπεζικού εμβάσματος ώστε να μην εντοπιστεί.

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Μάλιστα το βράδυ της προπερασμένης Τρίτης όταν σφιχταγκάλιαζε τον Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο φαινόταν ξεκάθαρα ότι ζητούσε στήριξη και βοήθεια από τον φυσικό της προϊστάμενο.

“Η Γκιλφόλ γνώριζε ότι θα την διώξουν από τη μέρα που έφτασε ο Ρούμπιο στην Αθήνα» υποστηρίζει η δημοσιογράφος της της Ελίζα Σιράζ της daily mail που έκανε την ερώτηση στον Τραμπ.

Ήταν μία χιονοθύελλα που έγινε χιονοστιβάδα τόνισε η δημοσιογράφος μιλώντας στην τηλεόραση.

«Τον αγκάλιασε ένιωθε δυνατή, σίγουρη αλλά οι άνθρωποι στο παρασκήνιο μου είπαν ότι γνώριζε ότι θα την απέπεμπαν απο την πρεσβεία της Αθήνας. Η απόφαση πάρθηκε μέσα σε δύο μέρες» τόνισε η δημοσιογράφος.



Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία αν αναμένεται να αναχωρήσει από την Αθήνα τις επόμενες μέρες αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της μέχρι κεραίας επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η Κίμπερλι δεν περίμενε ίσως ότι οι εξελίξεις θα ήταν τόσο ραγδαίες αλλά όπως λένε όλοι οι αναλυτές οι επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές επιτάχυναν τις εξελίξεις καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δίνει μάχη προσωπικά για να ανατρέψει τις αρνητικές δημοσκοπήσεις.