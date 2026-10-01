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Η παρουσιάστρια επέκρινε επίσης την εκπομπή Happy Day και την αρχισυντάκτριά της για την προβολή των επίμαχων δηλώσεων.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι δεν γνωρίζει τα νέα πρόσωπα του πάνελ και δεν ενδιαφέρεται για την άποψή τους.

Σε γραπτό μήνυμα προς την παρουσιάστρια, ο παραγωγός διευκρίνισε ότι δεν στοχοποίησε κανέναν και εξέφρασε τη λύπη του για την παρερμηνεία των λεγομένων του.

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Πάρα πολύ ενοχλημένη εμφανίστηκε η Ζήνα Κουτσελίνη μετά τις, απαξιωτικές, σύμφωνα με την ίδια, δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου για τους νέους συνεργάτες της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Από τα πυρά της 56χρονης παρουσιάστριας δεν ξέφυγε ούτε η και η εκπομπή Happy Day και αρχισυντάκτρια, Μαίρη Παλιαλέξη, που δεν έκοψαν στο μοντάζ τις επίμαχες δηλώσεις του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο εκπομπές συστεγάζονται στα Studio Pro και οι ομάδες τους συναντιούνται καθημερινά στους διαδρόμους.

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Αφορμή για το ξέσπασμα της Ζήνας Κουτσελίνη στάθηκε η συνέντευξη του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου στην Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία του ζήτησε τη γνώμη του για τις πρωινές εκπομπές. Φτάνοντας στην εκπομπή του STAR, εκείνος δεν δίστασε να πει ότι δεν τον ενδιαφέρει να ακούει την άποψη των νέων και άγνωστων προσώπων που βρίσκονται φέτος στο πάνελ και πως η Ζήνα έχει πέσει και εκείνη στην «παγίδα» να αναζητά πρόσωπα που είναι γνωστά μόνο στο TikTok.

«Με ενόχλησε, δεν θα το κρύψω» σχολίασε μεταξύ άλλων η Ζήνα Κουτσελίνη για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. «Δεν μου αρέσει να υποτιμάνε τους νέους ανθρώπους». «Αν ήθελες να στοχοποιήσεις κάποιον ας το ένανες μαζί μου» αντέδρασε με τη σειρά του ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ενώ ο καλεσμένος της εκπομπής, Χάρης Λεμπιδάκης χαρακτήρισε «φίδι» τον Πόσειδώνα Γιαννόπουλο.

«Με στεναχωρεί που η κυρία Παλιαλέξη, παλιά φίλη και γνώριμη, έπαιξε αυτό και στοχοποίησε νέα παιδιά. Και η κυρία Παλιαλέξη νέα ήταν όταν ήρθε σε μένα και τη σύστησε η κυρία Λυκιαρδοπούλου» συνέχισε η Ζήνα Κουτσελίνη. «Θίγεται ένα παιδί που κάνει τα πρώτα βήματα. Δεν στοχοποιεί εμένα, στοχοποιεί ένα παιδί. Πάντως και ο Ποσειδώνας πέρασε από την πρωινή ζώνη και δεν πέτυχε το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε».

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Το γραπτό μήνυμα στη Ζήνα Κουτσελίνη

Με ψυχραιμία αντέδρασε ο γνωστός παραγωγός στέλνοντας ένα γραπτό μήνυμα στη Ζήνα Κουτσελίνη λέγοντας της: «Δεν στοχοποίησα κανένα νέο παιδί. Είπα απλά ότι δεν γνωρίζω τα νέα πρόσωπα και δεν με ενδιαφέρει η άποψή τους. Λυπάμαι πολύ αν αυτό έγινε αφορμή για όλη αυτή την επίθεση και όλη αυτή την παρερμηνεία εκ μέρους σας. Καλή σεζόν».