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Ο πολιτικός αποδέχθηκε την πρόσκληση της Δέσποινας Μοιραράκη για φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς διατηρούν προσωπική γνωριμία εδώ και αρκετό καιρό.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Στέφανος Κασσελάκης πούλησε στους εκτιμητές ένα αντικείμενο που ανήκε στη μητέρα του για σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε τον καλεσμένο της προσιτό και ευχάριστο, σημειώνοντας πως απέφυγε την τυπική πολιτική γλώσσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

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Η μεγάλη έκπληξη που είχε ετοιμάσει η Δέσποινα Μοιραράκη για την πρεμιέρα του Cash or Trash αποκαλύφθηκε μέσω… Κύπρου, καθώς το Omega Channel, που μεταδίδει εκεί τις εκπομπές του STAR, ανάρτησε πρώτο το τρέιλερ με καλεσμένο τον Στέφανο Κασσελάκη.

Όπως αποκαλύπτει με τη σειρά η Δέσποινα Μοιραράκη στη HuffPost, με τον 38χρονο πολιτικό γνωρίζονται αρκετό καιρό: «Είχε έρθει μαζί πριν με τον Τάιλερ και πήραν χαλιά για το σπίτι τους στο Κολωνάκι από το κατάστημα της Γλυφάδας. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος».

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Ο Στέφανος Κασσελάκης και η Δέσποινα Μοιραράκη στο πλατό.

Το γύρισμα με τον Στέφανο Κασσελάκη είχε γίνει στα τέλη Ιουνίου. «Μου έκανε εντύπωση ότι τον κάλεσα στο τηλέφωνο, του άφησα φωνητικό μήνυμα και ανταποκρίθηκε αμέσως, γιατί δεν συμβαίνει συχνά αυτό με τους διάσημους» συμπληρώνει.

«”Αφού είναι για φιλανθρωπικό σκοπό θα το κάνω επειδή σε εκτιμώ” μου είπε όταν τον κάλεσα στο Cash or Trash. Ήταν πολύ ευχάριστος, δεν είχε καθόλου άγχος, μου ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να μιλάμε στη γνωστή ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί στα παράθυρα.

Τα γυρίσματα αυτά παίρνουν πολλή ώρα, αλλά δεν δυσανασχέτησε καθόλου. Ήταν πραγματικά προσιτός, απλός, χωρίς τρακ και λαλίστατος. Έφερε ένα αντικείμενο που ανήκε στη μητέρα του και φυσικά κατάφερε να το πουλήσει στους εκτιμητές για ένα πολύ αξιόλογο ποσό.

Μάλιστα όταν είχα πει στον project manager της εκπομπής ότι θέλω να καλέσω προσωπικά τον Στέφανο Κασσαελάκη, δεν πίστευε ότι θα δεχτεί γιατί δεν είναι απλά ένας πολιτικός αλλά ένας αρχηγός κόμματος».

Η εμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό.

Δέσποινα Μοιραράκη: 6ος χρόνος στο τιμόνι του Cash or Trash

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εστάλη πριν από λίγες μέρες, «το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επιστρέφει από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!».

Αυτή μάλιστα θα είναι η 6η σεζόν της εκπομπής που είχε ξεκινήσει στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου αλλά γρήγορα μετακινήθηκε στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού.