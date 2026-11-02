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Ο Ζήσης Μούσιος μετέβαλε τη θέση της Μαρίας Αντωνά στο τηλεοπτικό πλατό, τοποθετώντας την στο κέντρο για να αποφευχθεί το ολόσωμο πλάνο.

Η Ζήνα Κουτσελίνη υποστήριξε ότι το σχόλιό της αφορούσε χωροταξικά ζητήματα και όχι τη σεξιστική διάσταση που του αποδόθηκε από άλλες εκπομπές.

Η παρουσιάστρια καθυστέρησε τη δημόσια απολογία της προς τη Μαρία Αντωνά λόγω της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν τα σχόλια από την εκπομπή Happy Day.

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Εδώ και μία εβδομάδα το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για το «μίνι» της Μαρίας Αντωνά πρωταγωνίστησε στις τηλεοπτικές συζητήσεις και δεν έμεινε ασχολίαστο ούτε από την εκπομπή που συμμετέχει. «Αν πειράζετε έναν, πειράζετε τρεις» φρόντισε να τονίσει ο Ζήσης Μούσιος στην έναρξη της εκπομπής MEGA Non Stop του Σαββάτου, έχοντας προηγουμένως μετακινήσει τη συμπαρουσιάστριά του στη μέση και όχι στην άκρη όπως έβγαινε μέχρι την περασμένη εβδομάδα.

Λίγη ώρα μετά, ο Ζήσης Μούσιος κοιτάζοντας τη Μαρία Αντωνά και τον Βασίλη Τσεκούρα, είπε με νόημα «Έτσι αραιά – αραιά, να μην έχουμε σπρωξίματα».

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Ζήνα Κουτσελίνη: Η σκηνοθετική οδηγία της έπιασε τόπο

Μέχρι και την περασμένη εβδομάδα η Μαρία Αντωνά καθόταν στην άκρη του τραπεζιού οπότε ήταν η μόνη που είχε ολόσωμο πλάνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό ακριβώς ήθελε να επισημάνει η Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά εκφράστηκε με έναν τρόπο που ερμηνεύτηκε- και όχι άδικα- αρνητικά.

Από το Σάββατο όμως, ο σκηνοθέτης τοποθέτησε τη Μαρία Αντωνά στο κέντρο του τραπεζιού και έτσι ουσιαστικά το κάτω μέρος του σώματός της καλύφθηκε από τον Βασίλη Τσεκούρα.

Γιατί άργησε να απολογηθεί δημόσια στη Μαρία Αντωνά

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Ζήνα Κουτσελίνη, που εντελώς συμπτωματικά (μπορεί και όχι) είδε τα ποσοστά της εκπομπής της να ανεβαίνουν μετά την κόντρα της με τη Μαρία Αντωνά, είχε σκοπό να απολογηθεί δημόσια στη Μαρία Αντωνά επειδή τη στεναχώρησε με το σχόλιο της που η ίδια δεν θεώρησε ποτέ ότι ήταν σεξιστικό αλλά «χωροταξικό», λίγη ώρα μετά την έναρξη της εκπομπής. Για την ακρίβεια το θέμα «Αντωνά» υπήρχε στη σκαλέτα αμέσως μετά το πρώτο break.

Η Ζήνα Κουτσελίνη ανάμεσα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου σε κάλεσμά της το 2025.

Τα σχόλια όμως του Happy Day, μια εκπομπή που δημιούργησε ουσιαστικά η Ζήνα Κουτσελίνη το 2013 και παρουσιάζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή την οποία «είχε χρίσει» κεντρική παρουσιάστρια στο Alter λίγα χρόνια πριν, την ενόχλησαν τόσο πολύ που αποφάσισε να αφήσει και τους υπόλοιπους παρουσιαστές της πρωινής ζώνης να κάνουν τα σχόλιά τους πριν εκείνη πει τη συγγνώμη της στο φινάλε της δικής της εκπομπής.

Αυτό που επίσης φρόντισε να ξεκαθαρίσει ήταν ότι το πρώτο μήνυμα στη Μαρία Αντωνά το έστειλε στο Instagram της μόλις ενημερώθηκε για την οργισμένη της ανάρτηση που έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου θέλοντας να της εξηγήσει ότι δεν ήθελε ποτέ να την προσβάλλει ή να τη μειώσει, αλλά εκείνη άργησε πολύ να το δει και στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλα μηνύματα στα οποία δεν απάντησε ποτέ.