Το βασικό σύνθημα των αγροτών "όχι περικοπές στην ΚΑΠ" Διαδηλώσεις έξω από την Κομισιόν 26/11/2026 Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις Copa και Cogeca πραγματοποίησαν κινητοποίηση στις Βρυξέλλες διαμαρτυρόμενες για τις σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν περίπου 700 αγρότες και εκπρόσωποι συνεταιρισμών από 23 χώρες, ζητώντας τη διατήρηση του προϋπολογισμού και την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Οι διοργανωτές προειδοποιούν για κλιμάκωση των αντιδράσεών τους τον Δεκέμβριο, εάν δεν ληφθούν υπόψη τα αιτήματά τους κατά τις διαπραγματεύσεις για τον νέο επταετή προϋπολογισμό.

Εκπρόσωποι της ελληνικής πλευράς επισήμαναν ότι η χώρα αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις κονδυλίων, γεγονός που απειλεί τη βιωσιμότητα της εγχώριας αγροτικής παραγωγής.

Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής αποτελεί ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας και ασφάλειας για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια συμβολική αλλά και προειδοποιητική κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης οι ευρωπαϊκές αγροτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca στους δρόμους των Βρυξελλών, την ώρα που οι «27» διαπραγματεύονται τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στέλνοντας μήνυμα κατά των περικοπών στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), οι δύο οργανώσεις προειδοποιούν ότι, εάν δεν εισακουστούν, είναι έτοιμες να επιστρέψουν στη βελγική πρωτεύουσα με ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση τον Δεκέμβριο.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για δύο από τους ισχυρότερους φορείς εκπροσώπησης του αγροτικού κόσμου στις Βρυξέλλες. Η Copa εκπροσωπεί περισσότερους από 22 εκατομμύρια Ευρωπαίους αγρότες και μέλη των οικογενειών τους, ενώ η Cogeca εκπροσωπεί τα συμφέροντα 22.000 αγροτικών συνεταιρισμών, με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 300 δισ. ευρώ.

📢 We've arrived at Rue de la Loi right where EU leaders meet.

Now on stage: the voices of European farmers and agri-cooperatives, delivering three demands to Europe's leaders:

1️⃣ The CAP grows our defence! Keep it common and give it the funding it needs — budget maintained and… pic.twitter.com/a1szr1SVfC November 26, 2026

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσαν και δύο εκπρόσωποι της ελληνικής πλευράς. Ο Γιάννης Μαυρουδής, ο οποίος εκπροσωπεί τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, έναν από τους ελληνικούς φορείς που συμμετέχουν στις Copa και Cogeca, μίλησε στη HuffPost για τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων περικοπών στην ελληνική αγροτική παραγωγή.

Στην πορεία, που ξεκίνησε από την πλατεία Λουξεμβούργου, μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και κατευθύνθηκε προς την οδό Rue de la Loi, κοντά στο κτίριο όπου συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμμετείχαν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 700 αγρότες και εκπρόσωποι συνεταιρισμών από 23 χώρες.

Μαυρουδής στη HuffPost: Η Ελλάδα έχει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στη νέα ΚΑΠ

Ο κ. Μαυρουδής στα αριστέρα.

«Είμαστε εδώ σήμερα γιατί είναι μια κρίσιμη ημέρα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον της νέας ΚΑΠ», ανέφερε στη HuffPost ο Γιάννης Μαυρουδής.

Advertisement

«Δεν θέλουμε μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, με πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής για τα ελληνικά προϊόντα και γενικά για τα ευρωπαϊκά, με τρομερό παγκόσμιο ανταγωνισμό λόγω των συμφωνιών που έχουν γίνει με τρίτες χώρες», επισήμανε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις για την Ελλάδα.

«Η χώρα μας, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει υποβληθεί αυτή τη στιγμή, θα έχει μία μείωση περίπου 166 ευρώ ανά παραγωγό, ανά εκτάριο, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στη νέα ΚΑΠ», τόνισε.

Advertisement

Το ζητούμενο, όπως ανέφερε, είναι να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι παραγωγοί να παραμείνουν στα χωράφια και στην ύπαιθρο, να συνεχίσουν να παράγουν αξιόλογα και ποιοτικά προϊόντα και να διασφαλιστεί το μέλλον της ευρωπαϊκής αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής.

Reuters

Τα τρία αιτήματα των Ευρωπαίων αγροτών

Με διαδοχικές αναρτήσεις τους στο Χ, οι Copa και Cogeca απευθύνουν τρία βασικά αιτήματα στους Ευρωπαίους ηγέτες:

Advertisement

Διατήρηση του κοινού χαρακτήρα της ΚΑΠ και του ύψους του προϋπολογισμού της, με αναπροσαρμογή βάσει του πληθωρισμού.

Ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών και ασφάλεια δικαίου για τους παραγωγούς.

Διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους αγρότες και αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Το πρωί, πριν από τη διαδήλωση, οι εκπρόσωποι των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών είχαν συναντηθεί στα γραφεία των Copa και Cogeca στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Έπειτα από δύο χρόνια συνεχών κινητοποιήσεων, οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός αγροτικός τομέας βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο.

reuters

Η επισιτιστική ασφάλεια είναι ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας

Advertisement

Με κεντρικό σύνθημα «CAP Grows Our Defence» (Η ΚΑΠ ενισχύει την άμυνά μας), το οποίο τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται και στους σταθμούς του μετρό των Βρυξελλών, οι αγροτικές οργανώσεις εντάσσουν την αγροτική παραγωγή στην ευρύτερη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα και τη στρατηγική αυτονομία.

Advertisement

«Μια ήπειρος που εξαρτάται από άλλους για το καθημερινό της ψωμί δεν ελέγχει τη μοίρα της», αναφέρουν χαρακτηριστικά σε σημερινή ανάρτησή τους στο Χ.

Οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η ΚΑΠ απειλείται με δραστικές περικοπές και αποδόμηση του κοινού χαρακτήρα της, ακριβώς τη στιγμή που η Ευρώπη επιδιώκει να σταθεί στα δικά της πόδια.

Η κινητοποίηση συμπίπτει με τις δύσκολες διαπραγματεύσεις των «27» για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Advertisement

Το επόμενο ορόσημο για τους Ευρωπαίους αγρότες είναι η Σύνοδος Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, κατά την οποία επιδιώκεται η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.