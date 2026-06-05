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Νέα στοιχεία για την εποχή της πειρατείας στην Καραϊβική φέρνει στο φως η ανακάλυψη έξι ναυαγίων στα ανοιχτά του Νασάου, στις Μπαχάμες. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ένα από αυτά να ανήκει στο θρυλικό «Fancy», το πλοίο του διαβόητου πειρατή Henry Avery.

Οι συγκεκριμένες ανακαλύψεις πραγματοποιήθηκαν από τη διεθνή ομάδα αρχαιολόγων και κινηματογραφιστών, «New Providence Pirates Expedition» – η οποία είναι αφιερωμένη στην επιστήμη, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τον τουρισμό στις Μπαχάμες – και το περιοδικό «Wreckwatch TV». Στοιχεία για τα ναυάγια δημοσιεύονται στο τελευταίο του τεύχος του περιοδικού Wreckwatch με τίτλο: «Το Μυστήριο του Θησαυρού του Πειρατή Βασιλιά».

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