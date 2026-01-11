Σε μια ταχεία επίθεση, ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εισέβαλαν το περασμένο Σάββατο στο συγκρότημα κατοικιών του πλέον έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και απήγαγαν τόσο αυτόν όσο και τη σύζυγό του, πριν τους μεταφέρουν αεροπορικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση συνοδεύτηκε από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ που στόχευαν πολλαπλές τοποθεσίες στην πρωτεύουσα Καράκας, με τουλάχιστον 100 να είναι φαίνεται πως σκοτώθηκαν.

Σε βάρος του Μαδούρο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στη Νέα Υόρκη για που αφορά το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων ενώ η “σύλληψή” του έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από την καταδίκη στη Μόσχα έως την υποστήριξη από την Αργεντινή, όπου ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι είναι σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των Βενεζουελάνων, τόσο εντός της χώρας όσο και εντός της διασποράς, οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες, συνδυάζοντας την ανακούφιση και τον εορτασμό για την πτώση του Μαδούρο με βαθιά αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει.

Αν και η απαγωγή του Μαδούρο ήταν μια κίνηση-έκπληξη από την Ουάσιγκτον, η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα δεν είναι η πρώτη στην ιστορία της περιοχής.

You will find more infographics at Statista

Όπως δείχνει το ακόλουθο διάγραμμα του Statista, αρκετές χώρες στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έχουν βιώσει άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ, αν και σε διαφορετικό βαθμό.

Μεταξύ αυτών είναι το Μεξικό, το οποίο δέχθηκε εισβολή το 1846 κατά τη διάρκεια του μεξικανοαμερικανικού πολέμου μετά την προσάρτηση του Τέξας από τις ΗΠΑ.

Ο Παναμάς δέχθηκε εισβολή το 1989, όταν η Ουάσιγκτον θέλησε να απομακρύνει τον de facto κυβερνήτη της χώρας, στρατηγό Μανουέλ Νοριέγκα.

Η Κούβα δέχθηκε εισβολή και κατοχή από αμερικανικές δυνάμεις το 1898, κατά τη διάρκεια του Ισπανοαμερικανικού Πολέμου και αργότερα έγινε ο τόπος της αποτυχημένης εισβολής στον Κόλπο των Χοίρων, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, το 1961.

Σε διάφορες άλλες περιοχές η εμπλοκή των ΗΠΑ έλαβε διαφορετικές μορφές.

Στη Γουατεμάλα, η CIA ενορχήστρωσε την Επιχείρηση PBSuccess το 1954, ένα μυστικό πραξικόπημα που ανέτρεψε τον δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρο Τζάκομπο Αρμπενζ.

Στη Χιλή, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν το στρατιωτικό πραξικόπημα που ανέτρεψε τον Πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε το 1973.

Άλλες χώρες βίωσαν πιο έμμεσες μορφές «παρέμβασης».

Κατά τη δεκαετία του 1970, οι ΗΠΑ υποστήριξαν την Επιχείρηση Κόνδορας, μια περιφερειακή εκστρατεία συντονισμένης πολιτικής καταστολής που πραγματοποιήθηκε σε όλη την Αργεντινή, τη Βολιβία, τη Χιλή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, με τη Βραζιλία, το Περού και το Εκουαδόρ να ακολουθούν.

