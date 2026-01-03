Οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως κατά την διάρκεια των πληγμάτων στο Καράκας στην Βενεζουέλα και σε άλλες περιοχές της χώρας, πραγματοποιήθηκε και μια χερσαία επιχείρηση της ομάδας των Ειδικών Δυνάμεων Delta Force κατά την διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος τη χώρας, Νικολάς Μαδούρο “συνελήφθη” ή “αιχμαλωτίστηκε” (ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη λέξη “captured”).

Μάλιστα υποστηρίζεται πως ο ίδιος όσο και η συζυγός αυτού, έχουν μεταφαερθεί εκτός Βενεζουέλας ενώ ο αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να είπε σε Ρεπουμπλικάνο Γερουσιαστή πως θα δικαστεί βάσει ποινικών κατηγοριών σε βάρος του, στις ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

Εάν οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αληθείς τότε πρόκειται για μια πρωτοφανή ενέργεια που στην πραγματικότητα μπορεί να μεταφραστεί ως “βίαι απομάκρυνση” ή ακόμη και ως “απαγωγή” καθώς έχουμε μια επιχείρηση ξένης χώρας στη Βενεζουέλα, χωρίς καμία πράξη κήρυξης πολέμου, και την βίαιη απομάκρυνση εκτός αυτής και πάλι από τον στρατό ξένης χώρας.

Όπως επισημαίνει και ο BBC, πρόκειται για μια κίνηση χωρίς ακριβώς ανάλογο προηγούμενο τουλάχισστον στην πρόσφατη σύγχρονη ιστορόια.

Η πιο κοντινή σύγκριση θα ήταν η σύλληψη του ηγέτη του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, επίσης από ειδικές δυνάμεις, το 1989. Και οι δύο άνδρες είχαν πρόσφατα ανακηρύξει τη νίκη τους σε αμφισβητούμενες εκλογές, και οι δύο είχαν κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών, εναντίον και των δύο υπηρξε ανάληση στρατιωτικής δράσης. Όπως έκανε δηλαδη η Ουάσιγκτον το τελετυαίο διάστήμα με την ενίσχυση της ναυτικής δύνανή της ανοιχτά της Βενεζουέλας και με τις επιθέσεις σε πλοία που κατηγορούνταν-χωρίς αποδείξεις μέχρι στιγμής- πως μετάφεραν ναρκωτικά. και οι δύο είχαν προηγηθεί από σημαντική αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση.

Αλλά η σύλληψη του Νοριέγκα ακολούθησε έναν σύντομο, αποφασιστικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, στον οποίο οι δυνάμεις του Παναμά γρήγορα κατατροπώθηκαν. Είχε βρει καταφύγιο στην πρεσβεία του Βατικανού, όπου παρέμεινε για 11 ημέρες.

Τελικά ο Νοριέγκα πείστηκε να φύγει μετά τη χρήση «ψυχολογικού πολέμου» – συγκεκριμένα το συνεχές παίξιμο δυνατής ροκ μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των The Clash, Van Halen και U2.

Ακολούθως οδηγήθηκε στις ΗΠΑ όπου καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Advertisement

Οι λεπτομέρειες της επιχείρησης “σύλληψης” του Νικολάς Μαδούρο δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά φαίνεται ότι ήταν μια επιχείρηση ακόμη πιο φιλόδοξη στο πεδίο εφαρμογής της – κατάφερε να απεγκλωβίσει τον Πρόεδρο και τη σύζυγό του χωρίς τη χρήση συμβατικών χερσαίων δυνάμεων.

Πάντως ο Ρούμπιο φέρεται να αιτιολογεί την πράξη επισημαίοντας πως οι ΗΠΑ είχαν εκδόσει ένταλμα σύλληψης για τον Μαδούρο και υπήρχε και αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε αυτή. Επίσης, ο Γερουσιαστής τον Ρεπουμπλικάνων στον οποίο μίλησε ο Ρούμπιο σχολίασε πως «Αυτή η ενέργεια πιθανώς εμπίπτει στην εγγενή εξουσία του προέδρου, σύμφωνα με το Άρθρο II του Συντάγματος, να προστατεύει το προσωπικό των ΗΠΑ από πραγματική ή επικείμενη επίθεση».

Advertisement