Ισχυρές εκρήξεις και ήχοι που που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, σύμφωνβα με δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με το Associated Press οι εκρήξεις ήταν επτά ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters επίσης ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Αρκετά σχετικά βίντεο έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνηστιότητά τους.

BREAKING:



The U.S. just launched a large number of airstrikes against Venezuela.



Important military targets are being hit in several locations across the country. pic.twitter.com/L2HUpRwlxZ January 3, 2026

Ο αμερικανός πρόδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, πριν μερικές ημέρες αποικάλυψε πως οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν το πρώτο χερσαίο πλήγμα που ήταν μια προβλήτα, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες». Επισήμως βέβαια υποστηρίζει πως ο λόγος των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει ο αμερικανός στρατός είναι η καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών.

🔴 #URGENTE | Explosiones en el sur de Caracas, Venezuela.



Reporteros locales afirma que un objetivo militar habría sido atacado.https://t.co/FS3SdvDrWB pic.twitter.com/HNBklNbWZR — arocha (@pueblopatriota) January 3, 2026

NOW – Suspected U.S. Apache and CH-47 aircraft fly over Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/FqDOJBYmRX — Disclose.tv (@disclosetv) January 3, 2026