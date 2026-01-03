Στην κρεβατοκάμαρά τους ενώ κοιμόντουσαν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ο Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες από τις αμερικανικές δυνάμεις σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN.

Η επιδρομή, που διήρκησε μόλις 30 λεπτά, πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη Δύναμη Δέλτα του αμερικανικού στρατού, και δεν είχε απώλειες μεταξύ των ανδρών των δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρθηκε αργότερα, ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας, σε νυχτερινή επιχείρηση που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες μετά την επίθεση.

Για αρκετή ώρα το ζευγάρι είχε εξαφανιστεί από την οικία του χωρίς κανείς από τους στενούς συνεργάτες και μέλη της κυβέρνησης να γνωρίζει που ήταν. Οταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τις εξελίξεις στο Truth Social λίγο μετά τις 4:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την εξουσία λέγοντας ότι «η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες».

Η Ντέλσι Ροδρίγκες πρόσθεσε, σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ότι «απαιτούμε άμεση απόδειξη ότι είναι εν ζωή».

Ο ρόλος της CIA

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετική», επιβεβαιώνοντας μέσω ανάρτησής του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε ευρείας κλίμακας στρατιωτική δράση, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα προβεί σε επίσημες δηλώσεις από το Mar-a-Lago. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ακόμη πως ο ηγέτης της Βενεζουέλας βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του εκτός χώρας.

Όταν ρωτήθηκε αν ζήτησε έγκριση από το Κογκρέσο ή ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδος στο Μαρ-α-Λάγκο.

Αναμένεται ωστόσο να αναφερθεί και στον καθοριστικό ρόλο της CIA η οποία εντόπισε τον Μαδούρο για να συλληφθή από το την ειδική ομάδα Delta.

Advertisement

Η κυβέρνηση κάλεσε το λαό να βγει στο δρόμο

Αρκετό καιρό, ο Τραμπ απειλούσε ότι θα μπορούσε σύντομα να διατάξει επιθέσεις σε στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας, μετά από μήνες επιθέσεων σε σκάφη που κατηγορούνταν για μεταφορά ναρκωτικών. Ο Μαδούρο καταδίκασε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ ως μια ελάχιστα καλυμμένη προσπάθεια να τον εκδιώξουν από την εξουσία.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίθηκε στην επίθεση με έκκληση για δράση. «Λαέ, βγείτε στους δρόμους!», ανέφερε σε δήλωσή της. «Η κυβέρνηση του Μπολιβάρ καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν σχέδια κινητοποίησης και να αποκηρύξουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση».

Η δήλωση πρόσθετε ότι ο Μαδούρο «διέταξε την εφαρμογή όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων» και κήρυξε «κατάσταση εξωτερικής αναταραχής». Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης του δίνει την εξουσία να αναστείλει τα δικαιώματα των πολιτών και να επεκτείνει το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων.

Advertisement

Ο ιστότοπος της αμερικανικής πρεσβείας στη Βενεζουέλα, η οποία έχει κλείσει από το 2019, εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα, αναφέροντας ότι «έχει λάβει γνώση αναφορών για εκρήξεις στο Καράκας και τα περίχωρά του».

«Οι Αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνουν στα καταφύγιά τους», ανέφερε η προειδοποίηση.

Advertisement