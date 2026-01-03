Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του από τις Ηνωμένες Πολιτείες σηματοδοτεί μια πρωτοφανή στρατιωτική και πολιτική επέμβαση στην περιοχή. Η επιχείρηση «Absolute Resolve», που διεξήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες με τη συμμετοχή επίλεκτων δυνάμεων Delta Force, ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες για τις αμερικανικές δυνάμεις και χωρίς σημαντικές ζημιές στον στρατιωτικό εξοπλισμό, αποδεικνύοντας την υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα του αμερικανικού στρατού. Οι ΗΠΑ, με αυτή την ενέργεια, έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα διατηρήσουν τον έλεγχο στη Βενεζουέλα έως ότου διασφαλιστεί μια «ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση» στην εξουσία, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της αμερικανικής πολιτικής και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Κούβα.

Οι ΗΠΑ, με αυτή την ενέργεια, έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα διατηρήσουν τον έλεγχο στη Βενεζουέλα έως ότου διασφαλιστεί μια «ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση» στην εξουσία, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της αμερικανικής πολιτικής και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Κούβα.

Advertisement

Advertisement

Κούβα, Κολομβία και περιφερειακές ισορροπίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δίστασε να στείλει σαφές μήνυμα στον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, τονίζοντας ότι «καλά θα κάνει να προσέχει», με αναφορές στις δραστηριότητες εμπορίας ναρκωτικών στη χώρα. Παράλληλα, η πολιτική Ουάσινγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Κούβας στη συνολική στρατηγική της Λατινικής Αμερικής, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι η κουβανική κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί για τις συνέπειες των αμερικανικών ενεργειών. Η ένταση στην περιοχή υπογραμμίζει τις ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις της επιχείρησης και τις πιθανές αλλαγές στις περιφερειακές ισορροπίες.

Ο Τραμπ, μιλώντας για την επιχείρηση, χαρακτήρισε την επιχείρηση εντυπωσιακή, αναφέροντας ότι η Βενεζουέλα πλήρωσε βαρύ τίμημα για την «ναρκοτρομοκρατία κατά Αμερικανών πολιτών». Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να αποχωρήσει βιαστικά, καθώς απαιτείται χρόνος για την ομαλή πολιτική διαδοχή και τη σταθερότητα στη χώρα.

Μηνύματα προς τη Ρωσία και τον Πούτιν

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή διάσταση, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τη σύλληψη του Μαδούρο, εκφράζοντας όμως τη δυσαρέσκειά του απέναντι στη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι η Μόσχα δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα όσον αφορά την προμήθεια πετρελαίου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της. Η παρέμβαση των ΗΠΑ εντάσσεται στο πλαίσιο του δόγματος Μονρόε, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «κανείς δεν θα αμφισβητήσει ξανά την αμερικανική ηγεμονία στη δυτική ημισφαίρια».

Το πετρέλαιο στο επίκεντρο

Η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Βενεζουέλας βρέθηκε στο επίκεντρο των ανακοινώσεων του Αμερικανού προέδρου. Οι πετρελαϊκές υποδομές, που σύμφωνα με τον Τραμπ δημιουργήθηκαν αρχικά από αμερικανικές εταιρείες και στη συνέχεια πέρασαν σε ξένα χέρια, επιστρέφουν πλέον υπό αμερικανικό έλεγχο. Η Ουάσινγκτον σχεδιάζει την άμεση επιστροφή επενδύσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η νέα συνεργασία θα ενισχύσει την οικονομική ανεξαρτησία και ασφάλεια των Βενεζουελανών πολιτών. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν πετρέλαιο σε χώρες που σήμερα αγοράζουν από άλλες πηγές, διατηρώντας τον έλεγχο της αγοράς ενέργειας στη Λατινική Αμερική.

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση διεξήχθη με τη συμμετοχή όλων των σωμάτων του αμερικανικού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, με τη χρήση 150 αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων F-22 και F-35 B1. Ο στρατηγός Ραιζνκέιν, υπεύθυνος της επιχείρησης, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν ακόμη και τα κατοικίδια του Μαδούρο, διασφαλίζοντας ότι κάθε κίνηση της κυβέρνησης και των αμυντικών δυνάμεων ήταν υπό έλεγχο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ενώ ένα από τα αμερικανικά αεροσκάφη δέχθηκε πλήγμα αλλά επέστρεψε ασφαλές στις ΗΠΑ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη «καρδιά της νύχτας» και η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν υπέστη καμία απώλεια, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό των δυνάμεων. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν δεύτερο κύμα επιχείρησης εάν απαιτηθεί και απηύθυνε μήνυμα προς όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη της Βενεζουέλας: «ό,τι συνέβη στον Μαδούρο μπορεί και θα συμβεί και στους ίδιους», εάν συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο.

Advertisement

Μεταβατική κυβέρνηση και διάδοχοι

Στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου, ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν προσωρινά τη Βενεζουέλα μέσω ειδικής ομάδας, ξεκινώντας από τον τομέα της ενέργειας, μέχρι να διαμορφωθούν οι συνθήκες για μια «κανονική και δημοκρατική διαδοχή». Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε έτοιμη να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, ενώ η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, προώθησε τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ως διάδοχο του Μαδούρο.

Ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για την ικανότητα της Ματσάδο να κυβερνήσει μόνη της, σημειώνοντας ότι «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό του λαού», ενώ επεσήμανε ότι είχε επικοινωνήσει αρκετές φορές με τον Μαδούρο πριν τη σύλληψή του, καλώντας τον να παραδοθεί. Η στρατηγική της Ουάσινγκτον προβλέπει την καθοδήγηση της χώρας μέχρι να επιτευχθεί σταθερή και «δημοκρατική» διαδοχή, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Η επιχείρηση Absolute Resolve και οι συνέπειές της αλλάζουν δραματικά το γεωπολιτικό τοπίο της Λατινικής Αμερικής, θέτοντας νέα δεδομένα για την αμερικανική επιρροή, την ενεργειακή πολιτική και τις περιφερειακές ισορροπίες, με την Ουάσινγκτον να προβάλλει την αποφασιστικότητά της να διατηρήσει τον έλεγχο μέχρι την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης στη Βενεζουέλα.

Advertisement