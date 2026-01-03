Η μεγαλύτερη στρατιωτική κινητοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην αμερικανική ήπειρο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κλιμάκωση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εκτεταμένη και ανησυχητική.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, «ναρκοτρομοκράτη», με την κυβέρνησή του να λειτουργεί ως καρτέλ ναρκωτικών που έκλεψε τη νίκη στις περσινές εκλογές για να παραμείνει στην εξουσία. Η πίεση για την παραίτηση του Μαδούρο εντείνεται συνεχώς, αναφέρει στην ανάλυσή του το βρετανικό δίκτυο.

Αυτό που ξεκίνησε ως επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών έχει εξελιχθεί σε προσπάθεια να εμποδιστεί η εξαγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα – ένα δεξαμενόπλοιο κατέλαβαν οι αμερικανικές δυνάμεις τον Δεκέμβριο και το μετέφεραν στις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπάργκο στο πετρέλαιο της χώρας.

Ο Τραμπ πιέζει για την απομάκρυνση του Μαδούρο

Όπως σημειώνει το Sky News, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να πιέσει για την απομάκρυνση του Μαδούρο και να επιτύχει αλλαγή καθεστώτος με τη χρήση βίας.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, ιδίως η Μαρία Κορίννα Ματσάδο, έχουν δηλώσει εδώ και μήνες ότι η αντιπολίτευση είναι έτοιμη να αναλάβει την εξουσία και προετοιμάζονται μυστικά για αυτή την αλλαγή. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, ο Μαδούρο θα πρέπει να φύγει και οι δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας να αποδεχθούν την αλλαγή.

Πώς φτάσαμε έως εδώ;

Η αφετηρία φαίνεται να ήταν αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά μέσω χωρικών υδάτων της Βενεζουέλας. Οι επιχειρήσεις αυτές επεκτάθηκαν σταδιακά στην ανατολική Καραϊβική, στον Ειρηνικό Ωκεανό και σε άλλες περιοχές, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για 110 νεκρούς.

Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις έχουν κατασχέσει δύο πετρελαιοφόρα πλοία που τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων, ενώ ένα τρίτο βρίσκεται υπό καταδίωξη. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά και σε πρώτο χερσαίο πλήγμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πληροφορίες γύρω από αυτό το περιστατικό παραμένουν περιορισμένες, με το BBC να διερευνά μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Εκτιμάται ότι το πλήγμα σημειώθηκε στην πολιτεία Ζούλια, μια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, καθώς είναι πλούσια σε πετρελαϊκά κοιτάσματα.

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει εκδώσει ειδικό ανακοινωθέν, στο οποίο καταδικάζει τις ενέργειες αυτές και αποδίδει ευθέως την ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, καλεί τους κοινωνικούς και πολιτικούς της υποστηρικτές σε κινητοποίηση σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων πολιτοφυλακών και οργανώσεων βάσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο φαίνεται να ακολουθεί την αναμενόμενη τακτική, απευθυνόμενος στη σοσιαλιστική του βάση. Ωστόσο, τα περιθώρια άμεσης αντίδρασης παραμένουν περιορισμένα, καθώς αναμένονται περισσότερα στοιχεία για την έκταση και τη φύση των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για μια σημαντική κλιμάκωση μιας κατάστασης που οικοδομείται εδώ και μήνες, αυξάνοντας κατακόρυφα την ένταση και τους κινδύνους ευρύτερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

