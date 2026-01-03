Σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας και τις καταγγελίες του προέδρου Νικολάς Μαδούρο για αμερικανικό πλήγμα.

Βραζιλία: «Οι ΗΠΑ υπερέβησαν κάθε αποδεκτό όριο»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Βενεζουελανού ομολόγου του Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».

«Αυτές οι πράξεις αποτελούν σοβαρή προσβολή της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Λούλα σε ανάρτησή του στο X.

Ο Λούλα είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μια ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε «ανθρωπιστική καταστροφή» και είχε προτείνει η Βραζιλία να μεσολαβήσει στις διαφορές μεταξύ των χωρών.

Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.



Atacar países, em… — Lula (@LulaOficial) January 3, 2026

Κολομβία: «Γενικός συναγερμός»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, σύμμαχος του Μαδούρο, κατήγγειλε επίθεση με «πυραύλους» κατά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Παράλληλα, ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ, προκειμένου να εξεταστεί η «διεθνής νομιμότητα» της «επίθεσης» κατά της γειτονικής χώρας.

Κούβα: «Εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ»

Την επίθεση καταδίκασε και ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ Μπερμούδες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι η Αβάνα καταδικάζει «την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ» και ζήτησε άμεση διεθνή καταδίκη για αυτό που χαρακτήρισε ως «κρατική τρομοκρατία κατά του γενναίου λαού της Βενεζουέλας και κατά της Αμερικής μας».

Καταδικάζει το Μεξικό

Το Μεξικό καταδίκασε σήμερα τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «στρατιωτική ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

«Η μεξικανική κυβέρνηση καταδικάζει και απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποίησαν μονομερώς τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον στόχων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.

Κάγια Κάλας: «Ζητάμε αυτοσυγκράτηση»

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Με ανάρτηση στο Χ η Κάλας δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο επανέλαβε ότι η ΕΕ αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Μαδούρο.

Ωστόσο, η Ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε: «Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Απευθύνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση».

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

Βέλγιο: Στενός ευρωπαϊκός συντονισμός

Ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε ότι το Βέλγιο συντονίζει τις ενέργειές του με τους ευρωπαίους εταίρους.

«Η πρεσβεία μας στην Μπογοτά, η οποία είναι αρμόδια για τη Βενεζουέλα, και οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

🇻🇪 (EN/FR/NL) Given the situation in #Venezuela, the safety of our citizens is a top priority. Our embassy in Bogotá, which is responsible for Venezuela, and our services in Brussels are fully mobilized. The situation is being closely monitored, in coordination with our European… January 3, 2026

Ισπανία: Έκκληση για αποκλιμάκωση

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Ισπανία είναι πρόθυμη να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή, ώστε να βρεθεί ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Γερμανία: «Μεγάλη ανησυχία»

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις και ότι αργότερα σήμερα θα συνεδριάσει ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων.

Παράλληλα, ανέφερε πως βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Ιταλία: Εστίαση στην ιταλική κοινότητα

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι η Ρώμη και η διπλωματική της αποστολή στο Καράκας παρακολουθούν στενά την κατάσταση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της ιταλικής κοινότητας.

Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς, ενώ έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ιταλός πρέσβης στη Βενεζουέλα δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη χώρα, οι περισσότεροι με διπλή υπηκοότητα, ενώ άλλοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.

#Venezuela Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni costantemente informata.Unità di crisi della Farnesina operativa — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 3, 2026

Κιρ Στάρμερ: «Η Βρετανία δεν είχε καμία εμπλοκή»

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα του δεν είχε εμπλοκή στις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι θέλει να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να λάβει γνώση όλων γεγονότων του έχει συμβεί.

«Θέλω πρώτα να εξακριβώσω τα γεγονότα. Θέλω να μιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Θέλω να μιλήσω με συμμάχους. Να είμαι απόλυτα σαφής ότι δεν είχαμε εμπλοκή… και πάντα λέω και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να τηρούμε το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Στάρμερ σε δήλωσή του προς βρετανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.

Ρωσία: «Πράξη ένοπλης επίθεσης»

Η Ρωσία εξέφρασε βαθιά ανησυχία και καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «πράξη ένοπλης επίθεσης» των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «στην τρέχουσα κατάσταση είναι σημαντικό να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρωθούμε στην εξεύρεση διεξόδου μέσω του διαλόγου».

Ιράν: «Κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας»

Το Ιράν, στενός σύμμαχος της Βενεζουέλας, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση».

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση, η οποία κάνει λόγο για «παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Τρίνινταντ και Τομπάγκο: «Δεν είχαμε καμία συμμετοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Η κυβέρνηση του Τρίνινταντ και Τομπάγκο εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία αποστασιοποιείται από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός της επικράτειας της Βενεζουέλας. Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ΔΕΝ συμμετέχει σε καμία από αυτές τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο συνεχίζει να διατηρεί ειρηνικές σχέσεις με τον λαό της Βενεζουέλας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Τον περασμένο μήνα, το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια του «για τις επόμενες εβδομάδες» για «ελιγμούς επιμελητειακής φύσης» ανακοίνωσε τότε, εν μέσω της κρίσης μεταξύ του Καράκας και της Ουάσινγκτον, το υπουργείο Εξωτερικών αυτού του μικρού, αγγλόφωνου αρχιπελάγους που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα.

Επίσης αποκαλύφθηκε ότι η μικρή αυτή χώρα είχε εγκρίνει την εγκατάσταση μιας αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης ραντάρ.

Η πρωθυπουργός της χώρας, Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ, ισχυρίστηκε ότι η εγκατάσταση ραντάρ στη χώρα αποτελούσε μέρος μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών

Η Περσάντ-Μπισέσαρ έχει εκφράσει επανειλημμένα την ισχυρή της υποστήριξη για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική.