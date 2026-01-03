Μουδιασμένος παρακολουθεί ο κόσμος τις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς η στρατιωτική επιχείρηση «Absolute Resolve» οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του στο Καράκας από επίλεκτες δυνάμεις Delta Force. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τον θάλαμο ελέγχου στο Μαρ-Α-Λάγκο, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την επιχείρηση.

Στις εικόνες, ο Τραμπ εμφανίζεται χωρίς γραβάτα, με σακάκι και λευκό πουκάμισο, καθισμένος μπροστά σε οθόνες και παρακολουθώντας με απόλυτη συγκέντρωση κάθε κίνηση των δυνάμεων. Δίπλα του κάθεται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ μια από τις φωτογραφίες δόθηκε στη δημοσιότητα ασπρόμαυρη, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα και την ένταση της στιγμής.

Operation Absolute Resolve. pic.twitter.com/KOtW0C0V1O — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Ο Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο FOX News, περιέγραψε την εμπειρία του ως «εκπληκτική, σαν να παρακολουθεί κανείς ένα τηλεοπτικό σόου», επισημαίνοντας την επαγγελματική δουλειά των δυνάμεων που συμμετείχαν. Οι εικόνες, που περιλαμβάνουν και προφίλ του προέδρου, αποτυπώνουν την πλήρη αφοσίωση και την ένταση της παρακολούθησης, ενώ η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τις διεθνείς αντιδράσεις.

Η επιχείρηση Absolute Resolve σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και εγείρει πλήθος ερωτημάτων για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις στη Λατινική Αμερική.