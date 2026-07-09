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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση εβδομήντα ασθενών, ενώ τα συστήματα πυρόσβεσης του νοσοκομείου λειτούργησαν άμεσα για τον περιορισμό των φλογών.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 76χρονο ασθενή, ο οποίος ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά στο κρεβάτι του χρησιμοποιώντας αναπτήρα λόγω αισθήματος παραμέλησης.

Ο συλληφθείς κρατείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.

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Σε ρυθμό λειτουργίας επανέρχεται το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε νωρίς το πρωί από πυρκαγιά σε θάλαμο της Α’ Παθολογικής Κλινικής, η οποία έθεσε αμέσως σε συναγερμό τις Αρχές.

Στον εισαγγελέα ο ασθενής

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 76χρονος ασθενής που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς, εξηγώντας πως χρησιμοποίησε αναπτήρα για να βάλει φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του επειδή ένιωθε παραμελημένος. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για τις διαστάσεις που πήρε η ενέργειά του.

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Κρατείται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στελέχη της οποίας συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό, ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 5.00 το πρωί. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν μείνει μόνο οι σιδερένιοι σκελετοί των κρεβατιών και καμένοι τοίχοι, όλος ο νοσοκομειακός εξοπλισμός καταστράφηκε από τις φλόγες. Όπως δήλωσε ασθενής: «Μέσα σε δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας εγώ έφυγα με τον ορό μου. Είχε πολύ καπνό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα».

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών του 1ου και 2ου ορόφου. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί από την ανακριτική διαδικασία πώς τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτούργησαν αμέσως τα συστήματα πυρόσβεσης του νοσοκομείου».

Ασθενής η οποία βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά περιέγραψε ότι μόλις είδε τις πρώτες φλόγες να ξεπηδούν από το δωμάτιο 10 άκουσε μία νοσηλεύτρια να φωνάζει «φωτιά» και τότε εκείνη μαζί με τους ορούς στα χέρια κατέβηκε τους ορόφους μέσα σε πυκνό μαύρο καπνό.