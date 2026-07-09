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Από εσκεμμένη ενέργεια προκλήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης 9 Ιουλίου στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 76χρονος ασθενής έβαλε σκόπιμα φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από τσιγάρο που κάπνιζε, αλλά αποτέλεσε συνειδητή πράξη, γεγονός για το οποίο αναμένεται να κατηγορηθεί για εμπρησμό από πρόθεση.

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Η σύζυγος του ηλικιωμένου ζητά να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επιδιώκοντας να ληφθεί υπόψη η ψυχική του κατάσταση και να ελαφρυνθεί η θέση του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 76χρονος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα, είχε διαγράψει τα μηνύματα που έστελνε στη σύζυγό του ζητώντας της να πάει να τον παραλάβει από το νοσοκομείο, ενώ εκείνη τον είδε αργότερα να φτάνει απροειδοποίητα κάτω από το σπίτι τους με ταξί.

Το χρονικό της πυρκαγιάς – Τι ακριβώς συνέβη

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η οποία σημειώθηκε στις 04:53 τα ξημερώματα της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026, σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών.

Στελέχη της ΔΑΕΕ έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν αμέσως τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Έπειτα από συστηματική έρευνα, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας ένας 76χρονος ημεδαπός, ο οποίος νοσηλευόταν στον συγκεκριμένο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, ο 76χρονος παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο ίδιος τη φωτιά και δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.