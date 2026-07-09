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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο».

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο 74χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του πρώτου ορόφου, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κατά την καταμέτρηση ασθενών, δεν εντοπίστηκε ένας νοσηλευόμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα ο πρώτος όροφος του νοσοκομείου να γεμίσει πυκνούς καπνούς. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και ειδικά κλιμακοφόρα και βραχιονοφόρα οχήματα, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.