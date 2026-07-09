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Μία 90χρονη ασθενής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, κατέληξε.

Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ασθενείς που βρίσκονταν στον χώρο περιέγραψαν συνθήκες πανικού λόγω του πυκνού καπνού που κάλυψε τους διαδρόμους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι ασθενείς άρχισαν σταδιακά να επιστρέφουν στα δωμάτιά τους.

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Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτικο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο καθώς μια Μία 90χρονη ασθενής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της κλινικής που είχε πλημμυρίσει με καπνούς. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Στο νοσοκομέιο σήμανε συναγερμός περί τις 5πμ καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε δωμάτιο της Πρώτης Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου και ζητήθηκε η προληπτιή εκκένωση.

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Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο δωμάτιο «6» περιέγραψε στην κάμερα του ΕΡΤnews και τον Κώστα Στάμου τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

«Νοσηλεύετρια σε πανικό φώναζα φωτιά, φωτιά!»

Όπως ανέφερε η Μαρία, εκείνη την ώρα ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού, όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη ότι είχε ξεσπάσει φωτιά. «Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει “φωτιά”», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα και προκαλώντας πανικό στους νοσηλευόμενους. «Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ασθενείς εγκατέλειψαν άρον-άρον τα δωμάτιά τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. «Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στον προαύλιο χώρο ήταν μόλις τέσσερις γυναίκες: η ίδια, η μητέρα της που τη συνόδευε, μία ηλικιωμένη ασθενής και η συγκάτοικός της. Όπως υποστήριξε, εκείνες οι ίδιες κινητοποιήθηκαν αμέσως, χωρίς να δεχθούν βοήθεια κατά την έξοδό τους. «Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε “σήκω να φύγουμε” γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν ακόμη εκείνη την ώρα.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για εικόνες πανικού, σημειώνοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αδυνατούσαν να μετακινηθούν μόνοι τους. Όπως είπε, οι ίδιοι οι ασθενείς φώναζαν «φωτιά» προσπαθώντας να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στους θαλάμους, ενώ κατευθύνονταν προς την έξοδο.

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Παρά τον έντονο καπνό, η ίδια εξήγησε ότι κατάφεραν να διαφύγουν επειδή η φωτιά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και πρόλαβαν να κινηθούν πριν εξαπλωθεί ο καπνός στον διάδρομο. «Ήμασταν από τους πρώτους που βγήκαμε. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είπε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, στο δωμάτιο το οποίο είναι το «10» νοσηλεύονταν τρία άτομα και πως η εστία φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ξεκίνησε η φωτιά», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ασθενείς, υπήρξαν ζημιές σε θαλάμους, ωστόσο όλοι οι νοσηλευόμενοι διασώθηκαν. «Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», κατέληξε.

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Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά.

Το προσωπικό του νοσοκομείου εκκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγα καλά και οι ασθενείς επιστρέφουν σιγά – σιγά στα δωμάτια τους.

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Ο Γεωργιάδης στο Σισμανόγλειο

«Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά» στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί.

Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο υπουργός εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό του νοσοκομείου, που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, όπως είπε.

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«Ήμασταν τυχεροί γιατί μεταφέρθηκαν όλοι οι ασθενείς με ασφάλεια», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Στις πέντε παρά το πρωί, ένα κρεβάτι σε θάλαμο της Παθολογικής έπιασε φωτιά. Εκεί δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, άρα κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Η νοσηλεύτρια την κατάλαβε αμέσως και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα, και όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του».

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Το προσωπικό ενήργησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επισήμανε ο υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και σε περιστατικό κατά το οποίο μία γυναίκα υπέστη ανακοπή. «Ήταν να καταλήξει, ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε εκτός νοσοκομείου, δεν είχε καμία εμπλοκή με τη φωτιά», όπως εξήγησε.

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