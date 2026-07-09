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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον ενημέρωσε για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις εχθρικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στενού συμμάχου του Τραμπ, υπογράμμισε την αναγκαιότητα να διατηρήσει το Ισραήλ ζώνες ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του, εν μέσω της αποχώρησής του από τις λεγόμενες «πιλοτικές ζώνες» στον Λίβανο, οι οποίες θα παραδοθούν στον λιβανέζικο στρατό.

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Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό των ενεργειών τους σε ολόκληρη την περιοχή.

Νωρίτερα, πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν στο νότιο Ιράν, όπως στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός και την πόλη-λιμάνι Κοναράκ.

The Prime Minister’s Office:

As part of the continuous contact between Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump, an additional conversation took place this evening between the two, during which the continued coordination between the countries in various… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 9, 2026

Yπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκαλεί σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα το Ιράν ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ, στην παράκτια επαρχία του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξαπέλυσε επίθεση με δέκα βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία.