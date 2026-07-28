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Αρχαιολόγοι στην Κροατία ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα μιας δεκαετούς υποβρύχιας έρευνας σε βυζαντινό ναυάγιο, εκτιμώντας ότι το πλοίο πιθανότατα μετέφερε ένα πρόσωπο υψηλής κοινωνικής ή πολιτικής θέσης μαζί με τη συνοδεία του.

Το ναυάγιο, που βρίσκεται κοντά στο νησί Μλιέτ στην Αδριατική, χρονολογείται στον 7ο ή 8ο αιώνα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο εμπορικό πλοίο.

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Όπως αναφέρει το Reuters, ανάμεσα στα αντικείμενα που ανασύρθηκαν βρίσκονται χρυσά νομίσματα της δυναστείας του αυτοκράτορα Ηρακλείου, πόρπες διακοσμημένες με ρουμπίνια, σμαράγδια και μαργαριτάρια, καθώς και ένα χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι με την απεικόνιση του αυτοκράτορα. «Ένα τέτοιο δαχτυλίδι σίγουρα δεν θα μπορούσε να ανήκει σε έναν απλό άνθρωπο», δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος Υποβρύχιας Αρχαιολογίας του Κροατικού Ινστιτούτου Συντήρησης, Πάβλε Ντούγκονιτς.

Reuters

Οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ποσότητα του χρυσού που βρέθηκε ξεπερνά τα 600 γραμμάρια μετά τον καθαρισμό και τη συντήρηση των αντικειμένων. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Ίγκορ Μιχόλιεκ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού που έχει εντοπιστεί ποτέ σε ναυάγιο στη Μεσόγειο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ναυάγιο αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε φάση πολιτικής και στρατιωτικής αναταραχής, χάνοντας σταδιακά εδάφη. Όπως σημειώνουν, τα ευρήματα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων και της μετάβασης από την Ύστερη Ρωμαϊκή στη μεσαιωνική εποχή.