Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας με 2-1, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Το αποτέλεσμα επισκιάστηκε από την ακύρωση κροατικού γκολ στις καθυστερήσεις μέσω της τεχνολογίας αισθητήρων της μπάλας.

Ο διαιτητής Έσπεν Έσκας έκρινε ότι υπήρξε ανεπαίσθητη επαφή του Ματάνοβιτς με την μπάλα, υποδεικνύοντας οφσάιντ στον Πάσαλιτς.

Η FIFA επιβεβαίωσε επίσημα την ορθότητα της απόφασης, υπογραμμίζοντας ότι οι αισθητήρες της μπάλας ανιχνεύουν με ακρίβεια κάθε επαφή.

Παρά την τεχνολογική εξέλιξη, η τελική απόφαση για τις αμφισβητούμενες φάσεις παραμένει στην ευθύνη της διαιτητικής ομάδας.

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Η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία με 2-1 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «16» του Μουντιάλ 2026, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Το θέμα που κυριαρχεί μετά τη λήξη της αναμέτρησης είναι το γκολ της Κροατίας που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις, έπειτα από απόφαση που βασίστηκε στην τεχνολογία της μπάλας.

Στο 90+13′, λίγο πριν η μπάλα φτάσει στον Πάσαλιτς μέσω του Βέιγκα, ο Ματάνοβιτς επιχείρησε να τη βρει με το κεφάλι. Με γυμνό μάτι δεν φάνηκε να υπάρχει επαφή, ενώ ούτε το VAR μπορούσε να επιβεβαιώσει κάτι με βεβαιότητα.

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Ο Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας στηρίχθηκε στα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα της επίσημης μπάλας, ο οποίος κατέγραψε ανεπαίσθητη επαφή του Ματάνοβιτς με την μπάλα. Αυτό σήμαινε ότι ο Πάσαλιτς βρισκόταν σε θέση οφσάιντ πριν ο Γιόσκο Γκβάρντιολ στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022 και έκτοτε αποτελεί βασικό εργαλείο της FIFA.

Στο εσωτερικό της μπάλας υπάρχει ένας αισθητήρας IMU (Inertial Measurement Unit), τοποθετημένος στο κέντρο της μέσω ειδικής ανάρτησης ώστε να μην επηρεάζεται από τις κινήσεις του παιχνιδιού.

Ο αισθητήρας είναι εξαιρετικά ελαφρύς και έχει ως βασική αποστολή να εντοπίζει με ακρίβεια κάθε επαφή της μπάλας με ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τη FIFA, συλλέγει δεδομένα 500 φορές το δευτερόλεπτο, καταγράφοντας επιτάχυνση και κίνηση σε τρεις διαστάσεις.

Παρότι η τεχνολογία θεωρείται σημαντική εξέλιξη σε σχέση με το συμβατικό VAR, δεν θεωρείται αλάνθαστη. Τα δεδομένα που παρέχει αποτελούν εργαλείο για τους διαιτητές, όμως η τελική απόφαση εξακολουθεί να βασίζεται στην αξιολόγηση της φάσης από την ομάδα διαιτησίας.

Η ίδια η FIFA έχει διευκρινίσει ότι, όπου απαιτείται, χρησιμοποιούνται και τα παραδοσιακά πρωτόκολλα του VAR μαζί με τις κάμερες παρακολούθησης, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

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Το πρωί της Παρασκευής η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του X, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απολύτως ορθή.

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

«Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από την τεχνολογία Connected Ball που είναι ενσωματωμένη στην Trionda, την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο παίκτης της Κροατίας, Ιγκόρ Ματάνοβιτς, είχε επαφή με την μπάλα, επιτρέποντας στον διαιτητή να προσδιορίσει σωστά τη θέση οφσάιντ και να ακυρώσει το γκολ.

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Οι αισθητήρες IMU (Inertial Measurement Unit) που είναι ενσωματωμένοι στην μπάλα Trionda είναι ικανοί να ανιχνεύσουν ακόμη και την παραμικρή επαφή, επιτρέποντας στους διαιτητές να έχουν πρόσβαση σε ένα πρωτοφανές επίπεδο δεδομένων για τη λήψη γρήγορων και ακριβών αποφάσεων».