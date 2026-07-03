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Ο Πέρισιτς άνοιξε το σκορ για την Κροατία, αλλά η Πορτογαλία απάντησε με εύστοχο πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ράμος πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, ενώ το τέρμα της ισοφάρισης από τον Γκβάρντιολ ακυρώθηκε ορθώς ως οφσάιντ.

Η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης μετά από αυτό το δραματικό παιχνίδι.

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Η Πορτογαλία έζησε ένα από εκείνα τα βράδια που κάνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο να ξεχωρίζει. Βρέθηκε να χάνει από την Κροατία, πιέστηκε, κινδύνευσε, είδε το ματς να πηγαίνει στα όριά του, αλλά στο τέλος βρήκε τον τρόπο να μείνει όρθια και να προκριθεί στους «16» με νίκη 2-1.

Στο Τορόντο, οι Κροάτες έδειξαν για ακόμη μία φορά ότι ξέρουν να παίζουν μεγάλα παιχνίδια. Με εμπειρία, ψυχραιμία και τον Μόντριτς να κρατάει την ισορροπία στη μεσαία γραμμή, η Κροατία έκλεισε καλά τους χώρους και προσπάθησε να χτυπήσει την Πορτογαλία στις στιγμές που έβρισκε κενά.

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Το πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό, αλλά όχι πολλές καθαρές ευκαιρίες. Η Πορτογαλία απείλησε με τον Μπρούνο Φερνάντες, όμως ο Λιβάκοβιτς ήταν εκεί για να κρατήσει το μηδέν. Η Κροατία από την πλευρά της περίμενε, διάβαζε το παιχνίδι και έψαχνε την κατάλληλη στιγμή για να βγει μπροστά.

Αυτή η στιγμή ήρθε στο δεύτερο μέρος. Ο Πέρισιτς άνοιξε το σκορ από διαγώνια θέση, μετά από συνεργασία που ξεκίνησε από τον Στάνισιτς, βάζοντας φωτιά στο παιχνίδι. Η Πορτογαλία έπρεπε πλέον να κυνηγήσει. Και το έκανε με ένταση, ταχύτητα και τον Ρονάλντο να ζητά συνεχώς την μπάλα μέσα στην περιοχή.

Λίγο αργότερα, το ματς έγινε πραγματική μάχη. Υπήρξαν ακυρωθέντα γκολ, δοκάρι του Λεάο, μεγάλες επεμβάσεις του Ντιόγκο Κόστα και φάσεις που κράτησαν την αγωνία στα ύψη. Η ισοφάριση ήρθε με πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά από έλεγχο της φάσης στο VAR για τράβηγμα πάνω στον Βέιγκα. Ο αρχηγός της Πορτογαλίας δεν λάθεψε και έκανε το 1-1.

Η Κροατία δεν παραδόθηκε. Αντίθετα, προσπάθησε να ξαναπάρει το προβάδισμα και έφτασε κοντά στο γκολ, όμως ο Κόστα κράτησε την Πορτογαλία ζωντανή. Και όταν όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Στο 90+4’, ο Ράμος βρέθηκε στην κατάλληλη θέση μετά τη σέντρα του Λεάο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Το φινάλε ήταν δραματικό. Η Κροατία πίστεψε ότι ισοφάρισε στο 90+13’ με τον Γκβάρντιολ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Έτσι, η Πορτογαλία πήρε μία τεράστια πρόκριση, με χαρακτήρα, υπομονή και επιμονή μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Επόμενο εμπόδιο για την Πορτογαλία η Ισπανία, σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού στη φάση των «16».

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Οι συνθέσεις

Πορτογαλία: Κόστα, Κανσέλο, Ντίας, Βέιγκα, Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Νέτο, Μπρούνο Φερνάντες, Λεάο, Ρονάλντο.

Αλλαγές: Ράμος, Σίλβα, Κονσεϊσάο, Σεμέδο, Ρούμπεν Νέβες.

Κροατία: Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς, Μόντριτς, Κόβατσιτς, Βλάσιτς, Σούτσιτς, Μπατούρινα, Μπούντιμιρ.

Αλλαγές: Ματάνοβιτς, Πάσαλιτς, Γκβάρντιολ, Κράμαριτς.

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